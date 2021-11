Lacazette, Saliba, l'Arabie saoudite veut faire son marché à Arsenal

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Newcastle, sous contrôle saoudien depuis un mois, cherche déjà à attirer des noms. Si Unai Emery serait toujours plus proche d’une arrivée dans le Nord de l’Angleterre, l’ancien entraîneur du PSG pourrait ramener avec lui plusieurs de ses anciens joueurs.

Newcastle avance lentement mais sûrement. Depuis l’arrivée du Fonds Public d’Investissement d’Arabie saoudite en octobre, les rumeurs ont été aussi folles que la situation du club n’est morose. 19e de Premier League, Newcastle s’est séparé récemment de Steve Bruce sur le banc des Magpies et cherche un remplaçant prestigieux à l’Anglais. Le nom qui revient de plus en plus du côté de Newcastle est celui d’Unai Emery. L’ancien entraîneur du PSG pourrait quitter Villarreal contre une indemnité et devenir le manager de ce club au pouvoir financier si prometteur. Pour garnir l’effectif de Newcastle, il se murmure que l’arrivée d’Emery pourrait conditionner celles de joueurs reconnus et surtout connus de l’ancien manager d’Arsenal entre autres.

Emery au marché dans ses anciens clubs

Dans un article, The Sun, révèle une liste de noms susceptibles d’intéresser Emery dans son nouveau projet du côté de Newcastle. L’entraîneur espagnol piocherait ainsi allégrement dans l’effectif de son ancien employeur anglais, Arsenal. Les Français Alexandre Lacazette et William Saliba, actuellement en prêt à l’OM, seraient envisagés tout comme le portier allemand Bernd Leno mis sur le banc par Aaron Ramsdale cette saison. Emery ne cacherait pas son envie d’attirer Saliba, lequel n’a jamais eu sa chance à Arsenal depuis sa signature il y a déjà trois ans. Lacazette, lui, est en fin de contrat avec les Gunners en fin de saison et arriverait pour une somme dérisoire. En poste actuellement à Villarreal, Emery pourrait amener avec lui deux jeunes talents espagnols avec le défenseur central Pau Torres et le joueur de couloir Yeremi Pino. Enfin, Emery sonderait déjà Julian Draxler dans l’espoir d’attirer l’Allemand, qu’il a côtoyé au PSG, en Angleterre. Pour compléter cet assortiment de joueurs, les propriétaires saoudiens rêvent eux de recruter Toni Kroos, moins utilisé au Real Madrid cette saison. D’une certaine manière, Emery se rappellerait au bon souvenir de ses anciens employeurs, pas sûr que tous apprécient la démarche.