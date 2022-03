La première offre tombe pour Pogba, le PSG en sueur

Dans : Mercato.

En fin de contrat du côté de Manchester United à l’issue de cette saison, Paul Pogba commence déjà à attiser toutes les convoitises. Le milieu de terrain français vient d’ailleurs de recevoir une première offre de contrat.

Quel maillot portera Paul Pogba lors de l’exercice 2022-2023 ? Personne ne le sait, même pas le principal intéressé. Quoi qu’il en soit, son statut de joueur libre ne laisse aucun grand club européen insensible. Il faut dire que la possibilité de récupérer le champion de monde de 28 ans serait une affaire en or pour n’importe quelle formation visant la Ligue des Champions. Annoncé dans le viseur du PSG ou du Real Madrid, le joueur de Manchester United pourrait finalement retourner à la Juventus. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club de Turin a dégainé le premier dans ce dossier. Puisque Mino Raiola, le célèbre agent de La Pioche, a reçu une première offre, avec un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel de 10 millions d’euros net par an, dont 2,5 ME de bonus. Si cette éventuelle rémunération est inférieure à celle qu’il touche actuellement chez les Red Devils (15 ME par an), Pogba ne serait pas contre l’idée de retourner en Italie, là où il a vécu ses meilleurs moments entre 2012 et 2016.

Pogba, la Juve plutôt que le PSG ?

Malgré cette rumeur, Massimiliano Allegri a refusé de se mouiller. « Parler de Pogba, ça n'a pas de sens. C'est un joueur de Manchester, je ne sais pas ce qu'il fera l'année prochaine. J'avais une très bonne relation avec lui, même s'il se mettait en colère parce qu'il perdait au basket et au football contre moi (rires). En ce moment, cela n'a pas de sens de parler du mercato, notre objectif est d'atteindre la quatrième place, la finale de la Coupe d'Italie et un quart de la Ligue des Champions. Nous verrons le reste plus tard », a lâché le coach de La Vieille Dame, qui sait que la Juventus devra lutter avec de gros concurrents, et notamment le PSG, pour récupérer le milieu français. Dans tous les cas, ce dossier Pogba est parti pour animer les prochains mois, que ce soit en Angleterre, en Italie, en France ou en Espagne.