La Premier League s'arrache ce Français du Real Madrid

Blessé cet été, Eduardo Camavinga a enfin entamé sa saison avec le Real contre l'Espanyol samedi. Le milieu français saura t-il être un atout pour Xabi Alonso ? Si cela n'était pas le cas, l'Angleterre lui offre déjà plusieurs portes de sortie au mercato.

Et si le Français le plus attendu au Real Madrid cette saison n'était pas Kylian Mbappé ? Dans une équipe merengue parfois très déséquilibrée sur le terrain, Eduardo Camavinga est un joueur précieux. Le milieu défensif, latéral par moments, doit passer un cap cette saison pour remettre le Real au premier plan. L'ancien rennais a débuté sa saison samedi contre l'Espanyol après une entorse de la cheville subie en août. Xabi Alonso espère retrouver le meilleur Camavinga rapidement mais il n'est pas le seul technicien européen dans ce cas.

Camavinga visé par trois clubs anglais

Caughtoffside, trois formations de En effet, le joueur de l'Equipe de France a la cote au mercato. C'est plus particulièrement le cas en Angleterre où son profil déchaîne les passions. Selon le site, trois formations de Premier League veulent attirer au plus vite le cadre madrilène sous contrat jusqu'en 2029 chez les Merengue. Il s'agit de Chelsea, Manchester United et Newcastle. Les Blues tout d'abord auraient l'occasion d'étoffer un peu plus leur solide entrejeu composé de Moises Caicedo et d'Enzo Fernandez entre autres.

Néanmoins, Manchester United a sans doute plus besoin de Camavinga à court terme que les Londoniens. Les Red Devils hésitent entre le Camerounais de Brighton Carlos Baleba et le Français du Real pour améliorer sensiblement leur milieu de terrain. Enfin, l'ambitieux Newcastle souhaiterait aussi enrôler le joueur formé à Rennes avec la promesse d'un temps de jeu maximal. L'un des trois prétendants anglais arrivera t-il à ses fins ? Une chose est sûre, il faudra mettre le prix puisque le Real Madrid ne le cédera pas pour moins de 80 millions d'euros.