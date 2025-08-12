La Ligue 1 s'arrache Geubbels, une offre part

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato estival bat son plein et en Ligue 1, certains clubs veulent accélérer le mouvement. Le profil de Willem Geubbels plait d'ailleurs beaucoup dans l'Hexagone.

Alors que la reprise de la Ligue 1 pointe déjà le bout de son nez, certains clubs veulent en profiter pour boucler l'arrivée de joueurs pouvant apporter une vraie plus-value. Le profil de Willem Geubbels revient de plus en plus ces dernières heures du côté des trois écuries françaises : le RC Lens, le Stade Rennais et Toulouse. Les Sang et Or ne devraient néanmoins pas aller plus loin qu'une simple prise de renseignements. Geubbels a bien plus de chances de rejoindre la Bretagne ou le Sud-Ouest. Cependant, son club, le FC Saint-Gall, ne se montre pas simple en affaires. Les Suisses, conscients de la dynamique excellente de leur joueur, veulent près de 9 millions d'euros pour lâcher l'ancien de l'AS Monaco.

Geubbels fait tourner la tête de la Ligue 1

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Willem Geubbels (@willemgeubbels18)

Selon les informations de Foot Mercato, une offre de 8,5 millions d'euros est d'ailleurs arrivée ces dernières heures sur le bureau de Saint-Gall. Reste à connaitre l'identité de l'équipe concernée, même si le club suisse n'écartera sans doute pas la possibilité de faire grimper un peu plus les enchères. Car en plus des clubs français cités plus haut, des écuries allemandes et anglaises sont également dans le coup. Après des premières expériences en France ratées, Geubbels pourrait avoir une nouvelle chance de prouver sa valeur en Ligue 1. L'attaquant de 23 ans n'a plus de temps à perdre et devra faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière. Il a en tout cas déjà bien débuté sa saison en Suisse puisqu'il a été l'auteur de 3 buts en 3 matches disputés.