La fin du pogmentary déjà révélée, le PSG va pleurer

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Partant libre de Manchester United, Paul Pogba va bientôt s'engager avec un nouveau club. Le Français avait dit qu'il donnerait sa future destination après son documentaire The Pogmentary sur Amazon le 17 juin. Toutefois, il n'y aura pas à attendre jusqu'à cette date.

Si sa saison footballistique n'a pas été à la hauteur avec Manchester United, Paul Pogba a quand même conservé son attractivité médiatique. Le milieu de terrain français a conclu un accord avec Amazon Prime Vidéo pour l'élaboration d'un documentaire sur sa vie, sa carrière et les coulisses de ses derniers mois à Manchester United. Le film diffusé ce vendredi 17 juin fera le bonheur des fans du joueur mais permettra aussi d'en savoir plus sur son avenir. En fin de contrat avec Manchester United, la Pioche n'a pas encore dévoilé son futur club mais cela devrait intervenir à la suite de ce documentaire.

Pogba va à la Juventus, c'est déjà plié

Cependant, les avertis du mercato ont déjà une petite idée de sa future destination. En effet, alors qu'il a longtemps été suivi par le Real Madrid et le PSG, Pogba est désiré par son ancien club la Juventus Turin. Madrilènes et Parisiens se sont rabattus sur d'autres joueurs, comme Tchouaméni pour le Real, ce qui rend le retour de Pogba à Turin de plus en plus crédible.

Et, selon Foot Mercato, tout est bouclé pour Paul Pogba et la Vieille Dame. Le Français a ainsi déjà signé son contrat à Turin d'une durée de quatre années. Il retrouvera le club qui l'avait révélé aux yeux de l'Europe de 2012 à 2016 avant un transfert à 100 millions d'euros à Manchester United. Ce sera aussi des retrouvailles avec son ancien entraîneur Massimiliano Allegri, lui qui a eu tant de difficultés avec les techniciens rencontrés à Manchester. Pogba tentera de remettre la Juventus sur le devant de la scène nationale, après deux années sans titre de champion d'Italie. Les fans de Paul Pogba ne lui en voudront pas, sauf peut-être de leur gâcher un peu la fin du documentaire tant attendu.