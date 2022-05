La douche froide pour Lewandowski, le PSG et le Barça virés

Dans : Mercato.

Par Alexandre Chochois

Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2023, Robert Lewandowski semblait bien décidé à quitter le Bayern Munich dès cet été. Le FC Barcelone reste déterminé à le recruter. Mais à première vue, les Bavarois vont fermer la porte à double tour en fin de saison.

Un peu à l'image de Kylian Mbappé, on pensait se diriger vers l'un des feuilletons de l'été au niveau du mercato. Soucieux de voir autre chose après huit titres consécutifs de champion d'Allemagne avec le Bayern, froissé que ses dirigeants aient rencontré le génie norvégien Erling Haaland il y a peu, Robert Lewandowski aurait avoué à son clan qu'il souhaitait changer d'air d'ici quelques semaines. Via les réseaux sociaux, sa compagne Anna avait même affiché son désir de prendre des cours d'espagnol de manière urgente. Beaucoup envoyaient déjà le Polonais à Barcelone ou à Madrid. Le Barça, lui, n'a jamais caché son vif intérêt pour l'ancien joueur de Dortmund. Pourtant, l'histoire entre Lewandowski et Munich devrait encore durer. Au moins un an.

Le Bayern met un gros stop à Lewandowski

À en croire le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio, les dirigeants du Bayern Munich ont informé Robert Lewandowski et son entourage qu'un départ serait tout simplement impossible cet été. L'idée d'un nouveau contrat n'a d'ailleurs pas été abandonnée par les têtes pensantes bavaroises. Lewandowski, lui, était évoqué en Espagne mais aussi à Arsenal ou encore au Paris Saint-Germain. L'attaquant qui aura 34 ans cet été peut toujours aller au clash et ainsi espérer forcer la main de sa direction. Mais ce n'est pas la tendance actuelle. Le joueur aux 55 buts en 51 matches cette saison, club et sélection confondus, est donc bien parti pour honorer une nouvelle année de contrat en Bundesliga. Retenu contre son gré, saura-t-il se montrer au moins aussi productif à l'avenir ?