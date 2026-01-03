ICONSPORT_253689_0186

TV : OM - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 1
03 janv.
La Ligue 1 reprend ses droits ce dimanche pour l'OM ainsi que pour le FC Nantes dans une affiche qui sera forcément très suivie entre deux clubs aux objectifs bien différents.

Quelle heure pour OM - Nantes ?

D'un côté, l'Olympique de Marseille tentera de suivre la cadence infernale imposée par le RC Lens ainsi que le PSG pour continuer de se mêler à la lutte pour le titre. De l'autre, Nantes vise un maintien qui sera difficile à atteindre au vu des résultats laborieux obtenus en 2025. L'affiche de ce dimanche à 15 heures promet donc avec des enjeux très forts.

Sur quelle chaîne suivre OM - Nantes ?

Comme c'est le cas chaque week-end, l'affiche du dimanche à 15 heures sera à suivre sur les antennes de Ligue1+. Le match entre l'Olympique de Marseille et Nantes ne dérogera pas à la règle et sera commenté par Smaïl Bouabdellah ainsi que Felipe Saad. 

Les compos probables de OM - Nantes :

Pour ce premier match de l'année 2025, l'Olympique de Marseille doit composer avec une lourde absence en raison de la CAN puisque son défenseur marocain Nayef Aguerd ne sera pas de la partie. Pour le remplacer, Balerdi et Medina sont en balance pour jouer au côté de Pavard. Au milieu de terrain, l'incertitude plane toujours sur le troisième homme qui accompagnera Hojbjerg et Vermeeren. Ce pourrait être O'Riley, tandis que le trio offensif fait lui peu de doutes avec Greenwood et Paixao attendus pour épauler Aubameyang.
La compo probable de l'OM : Rulli - Weah, Pavard, Balerdi, Emerson - Hojbjerg, Vermeeren, O'Riley - Greenwood, Paixao, Aubameyang
A Nantes aussi, la CAN prive Ahmed Kantari de solutions importantes pour sa composition d’équipe. Le défenseur Awaziem, rare satisfaction des Canaris cette saison, est toujours au Maroc pour défendre les couleurs du Nigéria. C’est également le cas de Mostafa Mohamed, encore en lice avec l’Egypte. L’attaquant Guirassy est lui incertain et Nantes pourrait se présenter au Vélodrome dans un 4-3-3 qui verrait Amian dépanner en défense centrale tandis que Abline épaulerait El Arabi et Lahdo sur le front de l’attaque. 
La compo probable de Nantes : Lopes - Centonze, Amian, Tati, Cozza - Kwon, Lepenant, Mwanga - El Arabi, Abline, Lahdo 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

