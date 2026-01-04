ICONSPORT_270064_0076

OM : Hamed Traoré titulaire, les Marseillais sont à bout

Roberto De Zerbi a encore surpris en alignant d'entrée de jeu Hamed Traoré pour le match face à Nantes. L'Ivoirien a beaucoup à se faire pardonner avec l'OM. 
Voir Hamed Junior Traoré dans le groupe était déjà une belle surprise de début d’année pour les supporters marseillais. L’OM n’avait pas pu utiliser le milieu offensif ivoirien depuis son premier match disputé contre Lyon, avant une blessure musculaire puis une rechute qui ont totalement anéanti sa première partie de saison. De quoi faire enrager le club provençal, qui avait fait venir le joueur de Bournemouth pour avoir du choix dans l’organisation du jeu offensif. 
Mais plus que dans le groupe, Traoré va débuter le match de ce dimanche contre Nantes. Une première à la maison, dans des conditions favorables sachant que le FCN marche totalement à l’envers. De quoi provoquer de gros espoirs chez les fans, qui ne croyaient plus en un retour de l’Ivoirien. Le Vélodrome a envie de le voir enflammer le match, même si une grosse crainte se cache derrière cette impatience. 

Les Marseillais croisent les doigts

« S’il se blesse en première période, c’est fini je ne crois plus en lui », « Traoré on est prêt à l’adorer, mais qu’il montre enfin de quoi il est capable », « Le staff médical de l’OM est actuellement en prière pour Traoré », « Débuter l’année avec Traoré, c’est bon signe », « Traoré, De Zerbi a du voir le potentiel à l’entrainement. Nous on n’a rien vu pour l’instant », ont lancé les fans de l’OM, persuadés que l’Ivoirien va avoir six mois pour montrer son talent. Si son corps le laisse tranquille en ce début d’année. 
