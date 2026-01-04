OM : Hamed Traoré finalement remplaçant

Roberto De Zerbi a changé d'avis avant le match face à Nantes, faisant de Hamed Traoré un remplaçant au lieu d'un titulaire.

Hamed Junior Traoré, annoncé comme titulaire dans un premier temps, a finalement pris place sur le banc de touche du match de ce dimanche face à Nantes. L’Ivoirien a laissé sa place dans un changement de système opéré par Roberto De Zerbi, à moins d’un nouveau pépin physique. En tout cas, les supporters de l’OM qui étaient prêts à monter dans le train Hamed Traoré, vont rester sur le quai.

Sur les réseaux sociaux, le joueur prêté par Bournemouth prend cher, les soupçons sur une nouvelle blessure juste avant le match étant forcément de rigueur. Présent sur place, le journaliste Karim Attab a tenu à rassurer les suiveurs olympiens, il n’y a pas de blessure pour Traoré, simplement un passage sur le banc de touche pour son retour dans le groupe.