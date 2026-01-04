OM : Hamed Traoré finalement remplaçant

Il devrait cette fois prendre tarif mais bon une gâterie à tonton Nasser et ca passera crème
à cause de l'encadrement dont le club fait encore l'objet, il faut compter au minimum 4 jours entre l'arrivée du joueur et son enregistrement définitif auprès des instances du football français. Et si ceux qui croyaient que le fait que la DNCG ait stoppé l'encadrement sur les transferts, Hugo Guillemet rappelle que celui-ci est toujours effectif concernant la masse salariale, ce qui oblige de fait l'OL à ronger son frein et attendre le 5 janvier avant de pouvoir utiliser officiellement son nouveau joueur.
Pas pire que ceux de Brandao.... Sulc c'est un renard des surface et t'es content quand t'en a un dans ton équipe
Il serait plus utile que Tessman ou même Mangala actuellement qui est encore loin d'avoir retrouvé un bon niveau
Le PSG restera au PARC...l emplacement est unique .et apres l achat et la rénovation , ça sera un petit bijou environ 55 000 places .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨 CJ Egan-Riley 🏴 est finalement 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 à la place d’Hamed Junior Traoré ! (@OM_Officiel) #TeamOM #OMFCN