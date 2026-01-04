Brest - Auxerre : Les compositions (17h15 sur Ligue1 +)

le probleme c'est que si tu fais ca a tolisso tu fais ca aux dizaines de joueurs qui font la meme chose .. c'est pas le premier but refusé pour ce type de fautes .. on a eu exactement ce cas de figure y a pas si longtemps .. y a un micro contact but refusé
Lens performe .Il est régulier et attaque bien l'année .On ne doit pas faire de faux pas et le battre pour reprendre la première place
un parisien qui parle de corruption on aura tout vu ....
Avec toutes les double peine, le scandale contre Monaco tu oses l'ouvrir sur la thématique de l'arbitrage.
Va falloir commencer à faire des passes vers l'avant !!!!!....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪ Voici le 1⃣1⃣ brestois pour affronter l’AJ Auxerre ce dimanche dans le cadre de la 17ème journée de @Ligue1 McDonald's ⚔ #SB29AJA 🤝 Meilleurtaux Brest-Guipavas
🔵 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 𝐚𝐮𝐱𝐞𝐫𝐫𝐨𝐢𝐬𝐞 ⚪ Notre premier onze de l’année ⚔️ #TeamAJA #SB29AJA