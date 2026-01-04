brest prepare son stade a 106 millions pour 2028 iconsport 243435 0002 385183

Brest - Auxerre : Les compositions (17h15 sur Ligue1 +)

Ligue 104 janv. , 16:17
parHadrien Rivayrand
La composition de Brest : Coudert - Zogbé, Coulibaly, Chardonnet, Guindo - Del Castillo, Chotard, Magnetti, Labeau Lascary - Baldé, Ajorque
La composition de Auxerre : Léon - Sy, Senaya, Diomandé, Mensah - Matondo, Owusu (c), Danois - Casimir, Mara, Osman
OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

le probleme c'est que si tu fais ca a tolisso tu fais ca aux dizaines de joueurs qui font la meme chose .. c'est pas le premier but refusé pour ce type de fautes .. on a eu exactement ce cas de figure y a pas si longtemps .. y a un micro contact but refusé

Le PSG va faire mal, Luis Enrique calme Lens

Lens performe .Il est régulier et attaque bien l'année .On ne doit pas faire de faux pas et le battre pour reprendre la première place

OL : Lyon avantagé par l'arbitre, L'Equipe est cash

un parisien qui parle de corruption on aura tout vu ....

OM - Nantes : les compos (15h sur Ligue 1+)

Avec toutes les double peine, le scandale contre Monaco tu oses l'ouvrir sur la thématique de l'arbitrage.

OM : De Zerbi viré, son procès commence

Va falloir commencer à faire des passes vers l'avant !!!!!....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
18175392030-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121633101425-11
18
Metz
111632111737-20

Loading