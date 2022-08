L1 : Ludovic Blas à Lille après le match à Nantes ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, Nantes et Lille négocient le transfert de Ludovic Blas, qui devrait avoisiner les 15 millions d’euros.

A la recherche d’un milieu offensif d’ici la fin du mercato, Lille a identifié Ludovic Blas comme sa priorité du mois d’août. Les Dogues, qui viennent de récupérer 40 millions d’euros grâce au transfert d’Amadou Onana à Everton, ont les moyens de leurs ambitions et ont soumis une première offre à hauteur de 15 millions d’euros pour Ludovic Blas. Une proposition refusée par Waldemar Kita, ce qui ne signifie pas que Blas ne rejoindra pas le LOSC d’ici au 31 août. Et pour cause, Prime Vidéo a confirmé en marge du match de ce vendredi entre Lille et Nantes que le club nordiste espérait conclure le transfert du capitaine nantais « dans les prochaines heures ». Le diffuseur de la Ligue 1 confirme par ailleurs que le montant de la transaction devrait avoisiner les 15 millions d’euros annoncés dans la presse depuis plusieurs heures. Ludovic Blas joue donc (peut-être) son dernier match avec Nantes contre Lille, avant de rejoindre le LOSC.