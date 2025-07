L1 ‍: Lens et le Paris FC ratent un très gros coup

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison pleine à Auxerre avec 10 buts et 11 passes décisives en Ligue 1, Gaëtan Perrin était dans le viseur de Lens et du Paris FC. Mais le milieu offensif de 29 ans va finalement rejoindre… la Russie.

La saison dernière, l’AJ Auxerre a assuré son maintien sans trembler en Ligue 1 malgré un effectif assez jeune et des moyens financiers limités. L’équipe de Christophe Pélissier le doit en grande partie à Gaëtan Perrin. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a brillé avec 10 buts et 11 passes décisives, s’imposant de loin comme le joueur le plus décisif de l’AJA. Il n’était donc pas surprenant d’apprendre dès la fin de la saison que des clubs tels que le Paris FC ou encore le RC Lens étaient intéressés par l’ailier droit d’1m69. On pouvait d’avance se réjouir de voir Gaëtan Perrin poursuivre sa carrière dans notre championnat, dans une équipe d’un plus gros standing qu’Auxerre.

Direction la Russie pour Gaëtan Perrin

Gaëtan Perrin est en passe de rejoindre Krasnodar 🇷🇺. Accord de principe avec #Auxerre pour un transfert entre 4,5 et 5 ME. Les clubs règlent les derniers détails administratifs. #mercato @leparisiensport — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 7, 2025

Mais contre toute attente, le joueur de 29 ans va finalement signer… en Russie. Selon les informations du Parisien, un accord total a été trouvé entre Auxerre et Krasnodar pour le transfert de Gaëtan Perrin à hauteur de 4,5 millions d’euros. « Les clubs règlent les derniers détails administratifs » nous apprend sur X le journaliste Benjamin Quarez, confirmant que le transfert est imminent, ce qui sous-entend que le joueur a validé cette destination. Un choix très étonnant de la part de Gaëtan Perrin, mais on peut imaginer que Lens ou encore le Paris FC n’avaient pas les moyens (ou la volonté) de s’aligner sur la proposition financière du club russe. C’est donc avec une vraie pointe de déception que Gaëtan Perrin s’apprête à quitter notre Ligue 1, un coup dur pour Auxerre mais une frustration bien réelle aussi pour les supporters du RC Lens et du Paris FC en ce début de mercato.