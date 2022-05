Mercato : Le gros départ de l'été en Ligue 1, c'est lui

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

La saison de Ligue 1 n'est pas encore terminée que déjà, les premières rumeurs mercato font leur apparition. Le LOSC pourrait être l'un des gros acteurs du marché des transferts estival.

La saison dernière à la même période, le LOSC s'apprêtait à devenir le nouveau champion de France, au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain. Un exploit majeur dans l'histoire du club nordiste. Problème, les Dogues n'auront pas assumé leur nouveau statut cette saison. Si le LOSC est arrivé à jouer un huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea, la campagne en Ligue 1 a tourné au fiasco. 10èmes à trois journées de la fin du championnat, les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont plus rien à jouer. Déjà, la direction du club prépare les grandes manoeuvres lors du prochain mercato. Comme souvent, les Dogues devront vendre. Heureusement pour eux, les offres ne devraient pas manquer, surtout pour Jonathan David.

Jonathan David vendu à prix d'or ?

A l'été 2020, Jonathan David signait pour 5 saisons et 27,5 millions d'euros au LOSC en provenance de La Gantoise. Le Canadien arrivait avec de grands espoirs, notamment de pouvoir être revendu à prix d'or quelques années plus tard. Et sauf retournement de situation, c'est bien ce qu'il va se passer cet été. Estimé à 50 millions d'euros par Lille, Jonathan David intéresse de grosses écuries. Don Balon nous apprend que deux clubs sont sous le charme et sont disposés à faire une folie pour l'attaquant de 22 ans : Arsenal et l'AC Milan. En cas d'accord pour un montant aussi élevé, il s'agira-là du transfert de l'été en Ligue 1, du moins concernant les ventes, PSG oblige. Après une première saison décevante avec le LOSC, David a vite rectifié le tir. Il en est à 17 buts en 45 matchs toutes compétitions confondues lors de cet exercice 2021-22.