L1 : L'Europe s'arrache Clauss, l'OM et l'OL à la lutte

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Jonathan Clauss sera un joueur courtisé cet été sur le marché des transferts. L'international français, sous contrat jusqu'en 2023 avec le RC Lens, est l'une des révélations de la saison.

Le RC Lens ne disputera de coupe d'Europe la saison prochaine. Pourtant, les Sang et Or auront été l'une des équipes à suivre cette saison en Ligue 1. Les hommes de Franck Haise ont produit un très beau football. Forcément, cela attire l'oeil de certains clubs, désireux de se renforcer avec les joueurs majeurs du RC Lens. Seko Fofana en fait partie, tout comme Jonathan Clauss. Le joueur de 29 ans, présent dans l'équipe type de Ligue 1 (comme la saison passée d'ailleurs), sera l'un des joueurs les plus courtisés de France lors du prochain mercato. S'il ne devrait pas partir au bras de fer pour quitter Lens, Clauss a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs plus huppés que les Nordistes. L'OM et l'OL en font partie.

Clauss aura l'embarras du choix cet été au mercato

La saison prochaine sans europe , mais ce n’est pas grave car malgré tout le @RCLens nous a offert une saison sublime , même gigantesque, merci beaucoup , merci pour tous. PTN JE VOUS KIFF ! ❤️💛 #RCLens #SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/r4v1Fbtn1I — Maxime_ 🔴🟡 (@MasterClauss_) May 21, 2022

Selon les informations de Foot Mercato, Jonathan Clauss plaît beaucoup à l'Atlético Madrid. Les Colchoneros sont même déclarés 'très intéressés' par le latéral droit français. Il faut dire que les Madrilènes n'ont plus la même matière à ce poste. Kieran Trippier est parti l'hiver dernier à Newcastle, Šime Vrsaljko en fera de même et Daniel Wass n'est pas la valeur sûre dont l'Atlético Madrid a besoin. Mais la formation de Diego Simeone ne sera pas la seule présente sur Clauss lors du mercato. L'OL, l'OM et l'OGC Nice sont également intéressés par l'ancien joueur de Quevilly. Toujours selon Foot Mercato, pour lâcher Jonatan Clauss, le RC Lens demandera 20 millions d'euros. Tout porte à croire que s'il partait loin du Nord, Clauss aurait une place de choix chez tous les clubs intéressés. En attendant, et comme il l'a rappelé après le match contre Monaco samedi dernier : « Si je suis amené à partir, ça me fera grand mal, mais c’est la vie d’un footballeur et si je reste, ce sera avec grand plaisir. » Sélectionné avec l'équipe de France pour les quatre prochains matchs de Ligue des Nations, Clauss aura le temps de penser à autre chose avec les champions du monde et de montrer encore un peu plus l'étendue de son talent à Didier Deschamps.