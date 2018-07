L1 : Jimmy Briand interdit de jouer en L1 par Guingamp

Dans : Mercato, EAG, Ligue 1.

Le transfert de Jimmy Briand à Montréal ayant échoué pour des clauses personnelles qui n'ont pas été respectées par le club de MLS, l'attaquant pensait pouvoir revenir à Guingamp où il pense avoir encore un an de contrat. Mais ce lundi, le président du club breton précise que l'ancien lyonnais a résilié son engagement et qu'il ne peut pas s'engager avec un club de L1, comme cela avait été prévu dans l'accord signé entre les deux parties.

« C'est simple. Il a résilié son contrat. On a une convention homologuée par la Ligue signée par Montréal qui s'engage à nous verser des indemnités (300.000 euros). Si Montréal veut se dédire de ce montant, ce sera compliqué... Que Montréal et Jimmy ne s'entendent pas, ça les concerne, pas nous. On lui souhaite le meilleur avec un nouveau club mais il y a un certain nombre d'engagements à tenir et, notamment, appelons un chat un chat, celui de ne pas évoluer en L 1. On a donc homologué la fin de l'aventure guingampaise sous certaines conditions. On a accepté à ce tarif car c'était une convention qui le transférait en MLS. Ça faisait partie du deal moral qui nous liait avec le joueur. On a été à son écoute pour un projet personnel. Si ce projet était amené à être modifié, ça modifierait notre position et on saurait faire valoir nos droits », prévient gentiment, mais fermement, Bertrand Desplat dans les colonnes de L'Equipe. Autrement dit, si un club de Ligue 1 veut s'offrir Jimmy Briand il devra trouver un accord financier avec Guingamp.