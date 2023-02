L1 : Balogun, le crack qui affole le Barça et le Real !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Prêté par Arsenal, Folarin Balogun réalise une saison à couper le souffle sous les couleurs du Stade de Reims.

Avec 14 buts en Ligue 1, l’attaquant anglais de 21 ans est tout simplement le meilleur buteur du championnat, devant Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. Les statistiques du joueur prêté par Arsenal sont dingues, tout autant que sa progression au fil des matchs. A n’en pas douter, Folarin Balogun ne restera pas à Reims à l’issue de la saison, et Jean-Pierre Caillot a d’ailleurs été très clair à ce sujet en indiquant qu’il n’y avait aucune chance que le club champenois soit en mesure de conserver le natif de New-York. La question est désormais de savoir ce qu’Arsenal décidera avec son prometteur attaquant, à savoir le conserver pour l’intégrer à sa rotation en Premier League dès la saison prochaine, ou le vendre au prix fort grâce à la saison incroyable réalisée par Balogun en Ligue 1.

Balogun dans le viseur du Barça et du Real Madrid

Une chose est certaine, les intérêts ne vont pas manquer de la part des plus grands clubs européens pour tenter de recruter Folarin Balogun en provenance d’Arsenal. A en croire les informations de Don Balon, la Liga est folle du joyau prêté à Reims. Et pour preuve, le FC Barcelone et le Real Madrid ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt auprès des Gunners dans le dossier Folarin Balogun. Les deux cadors de la Liga souhaitent recruter l’actuel buteur de Reims afin d’être respectivement la doublure de Robert Lewandowski et de Karim Benzema. Il sera maintenant très intéressant de voir comment Arsenal va gérer la situation de Balogun, un an après avoir connu une situation similaire avec William Saliba, qui a crevé l’écran à l’Olympique de Marseille. La gestion de l’international français a finalement été impeccable de la part de Mikel Arteta, qui a fait de l’ancien roc de l’ASSE un titulaire indiscutable cette saison à Londres. Espérons pour Folarin Balogun qu’un destin similaire l’attende chez les Gunners. Si ce n’est pas le cas, alors les géants du championnat espagnol seront à l’affût.