L’OM sort du dossier Hwang, 4 clubs en profitent

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Tout proche de l’OM il y a un an, Hwang Ui-Jo devrait logiquement quitter les Girondins de Bordeaux cet été, mais pour un autre club de Ligue 1 que Marseille ?

Au bord du dépôt de bilan suite à son passage devant la DNCG cette semaine, le club de Bordeaux va devoir trouver plusieurs dizaines de millions d’euros avant la mi-juillet pour garder sa place en L2. Pour cela, Gérard Lopez va devoir vendre plusieurs joueurs majeurs de son effectif sur le mercato estival. Y compris Hwang Ui-Jo, auteur d’une belle saison sous le maillot des Girondins. Avec 11 buts en 33 matchs, l'international sud-coréen a été l’une des seules satisfactions de l’exercice 2021-2022 en Gironde. Si bien qu’il est courtisé par des clubs de L1 en vue de la saison prochaine. Et notamment par l’OM ? La réponse est non, si l’on en croit les dernières informations de RMC Sport. Alors que Nantes, Troyes, Strasbourg et Montpellier sont bel et bien intéressés par le profil de l’attaquant de 29 ans, ce n’est plus vraiment le cas de Marseille.

L’OM laisse son tour pour Hwang

Pourtant, l’été dernier, Hwang avait été tout proche de rejoindre le Vélodrome. En quête d’un successeur à Dario Benedetto, parti à Elche, Pablo Longoria avait même trouvé un accord avec le FCGB pour recruter Hwang, mais le deal n’avait pas pu se faire à cause des faux départs de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Pointé du doigt par la DNCG, le président espagnol n’avait alors pas pu sortir le chéquier pour s’offrir Hwang, qui a donc vu le train passé sans lui… Car désormais, c’est vers une destination un peu moins prestigieuse que le Bordelais va partir. Afin de renflouer les caisses, alors que la DNCG a relégué le club au scapulaire en National à titre conservatoire cette semaine, Bordeaux espère récupérer 8 millions d’euros dans cette affaire. De l’argent que l’OM va mettre sur un autre attaquant, comme Luis Muriel par exemple ? Réponse dans les jours à venir…