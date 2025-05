L'OM profite des malheurs financiers de l'OL

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va avoir pas mal de choses à gérer dans les prochaines heures. Notamment un début d'intersaison de tous les dangers, même si le club rhodanien espère quand même pouvoir se renforcer cet été.

A Lyon, l'inquiétude grandit de plus en plus alors que le passage du club devant la DNCG approche. John Textor se veut pour le moment rassurant mais l'OL reste sous le coup d'une interdiction de recrutement et d'une descente administrative en Ligue 2. Avant d'en savoir plus, la cellule de recrutement des Gones est déjà au travail afin de faire quelques jolis coups. Un joueur plait particulièrement en Turquie, à savoir Yusuf Akçiçek. Mais l'Olympique Lyonnais n'est pas la seule équipe française sur le coup pour s'attacher les services de l'international turc.

L'OM prend une longueur d'avance sur l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yusuf Akçiçek (@yusuf.akcicekk)

Selon les informations de TRT Spor, l'OM est en effet en train de passer à l'étape supérieure concernant Yusuf Akçiçek. Les Phocéens, par l'intermédiaire de Pablo Longoria, auraient même récemment rencontré le président de Fenerbahçe, Ali Koç, à Istanbul. Lors de ce rendez-vous, l'Olympique de Marseille a affirmé être prêt à envoyer une offre de 19 millions d'euros au club turc pour recruter le défenseur de 19 ans. Sans doute pas suffisant pour Fenerbahçe, qui estime son crack à 25 millions d'euros.

Outre l'OL et l'OM, Bologne est aussi intéressé par le profil de Yusuf Akçiçek. Les clubs qui courtisent le natif d'Istanbul devront faire vite pour boucler un deal. L'Olympique de Marseille possède l'avantage certain d'être directement qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Une compétition que n'est pas sûr de disputer Fenerbahçe. Le club turc a terminé deuxième du championnat et devra passer un tour de qualification pour espérer rejoindre la plus prestigieuse des compétitions européennes.