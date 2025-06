L’OM fait la fine bouche, le Barça fonce dessus

Considéré comme un gros potentiel en devenir, Roony Bardghji fait parler de lui sur ce mercato. Le joueur de Copenhague s’apprête à quitter le Danemark. Le Suédois ne prendra pas la direction de l’OM, mais du FC Barcelone.

Après une saison réussie, l’Olympique de Marseille sera présent pour l’édition 2025/2026 de la Ligue des champions. Le club de la Cité Phocéenne prépare donc son mercato en conséquence. Pendant plusieurs semaines, les équipes de Pablo Longoria ont pisté Roony Bardghji. Le Suédois sur qui de grands espoirs reposent est à six mois de la fin de son contrat du côté de Copenhague. Cependant, depuis sa blessure aux ligaments croisés, la cote de l’ailier de 19 ans a fondu comme neige au soleil. Une blessure au genou qui a par ailleurs refroidi le board olympien. Foot Mercato a annoncé la semaine dernière que l’OM s’est retiré du dossier. Néanmoins, les candidats pour le joueur ne manquent pas. Fabrizio Romano évoque que le FC Barcelone a pris contact avec Roony Bardghji.

🚨🔵🔴 Barcelona have made contact to be informed on Roony Bardghji deal conditions. Direct talks took place.



Barça are monitoring the Swedish talent after Porto already sent a bid two weeks ago. Separate option from Nico Williams deal. pic.twitter.com/0GYGlXPdCN