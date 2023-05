L'OM a raté la deuxième place, Openda ne pardonnera pas

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Après sa superbe première saison lensoise, Lois Openda devrait être fortement sollicité au mercato. On annonce plusieurs clubs étrangers mais aussi l'OM. L'attaquant belge a toutefois affirmé sa volonté de jouer la Ligue des champions avec Lens.

Les choses ont été rapides pour Lens, passé de la Ligue 2 à la Ligue des champions en trois ans. C'est encore plus le cas pour son attaquant, Lois Openda. Arrivé de Vitesse aux Pays-Bas, le Belge a mis peu de temps avant de s'acclimater à la Ligue 1. Buteur 20 fois cette saison, il est l'un des grands artisans de la deuxième place lensoise et de la qualification en Ligue des champions qui en résulte. Un an après son arrivée, Openda va pouvoir s'exprimer devant l'Europe entière dans la plus grande compétition de clubs qui existe. A moins d'aller voir ailleurs cet été.

Openda impatient de jouer la C1 avec Lens

On l'annonce sur les tablettes de formations comme Monaco, Leeds, Francfort, le Milan AC ou l'OM. A l'instar des Marseillais, certaines formations ne joueront pas la Ligue des champions. Même si l'argent est souvent maître au mercato et peut précipiter les choses, l'absence de C1 pose problème pour l'attaquant belge. Interrogé par la presse après le succès lensois contre Ajaccio et la qualification validée en C1, Openda a exprimé sa grande joie et son impatience de disputer la Ligue des champions avec Lens. Un coup de pression net sur ses possibles prétendants d'autant qu'il balaie les rumeurs de transfert.

20 – Loïs Openda a inscrit son 20e but en Ligue 1 2022/23, meilleur total sur une saison avec Lens dans l'élite depuis Roger Boli en 1993/94 et co-meilleur total pour un joueur belge sur l’après-guerre avec Eden Hazard en 2011/12. Frite🍟. #RCLACA pic.twitter.com/cSQXSTDBYu — OptaJean (@OptaJean) May 27, 2023

« C’est à moi de continuer de travailler. Forcément, la Ligue des champions l’année prochaine on fera quelque chose de bien. […] (Donc vous n’allez pas partir ?) Je suis un joueur du RC Lens, c’est pas parce qu’on entend beaucoup de choses dans les médias que forcément c’est vrai. Moi je suis concentré ici, je l’ai montré jusqu’à aujourd’hui et on verra ce qui se passera l’année prochaine. Flamber en Ligue des champions avec cette belle équipe, ça peut être quelque chose d’exceptionnel. On a travaillé dur pour essayer de décrocher cette ligue des champions, aujourd’hui on est très fier de nous. C’est à nous maintenant de continuer le vrai travail dans une très très grande compétition », a t-il indiqué précisant ne pas s'intéresser aux sollicitations des autres clubs pour le moment. L'OM, candidat clair à son recrutement est prévenu. Il faudra passer les tours de qualification cet été pour espérer voir Openda sur la Canebière.