L’OL et l’OM bondissent sur Cédric Bakambu !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ du BJ Guoan, l’attaquant congolais Cédric Bakambu est ciblé par plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OL et l’OM.

Cédric Bakambu est libre et cela ne devrait pas durer très longtemps. Et pour cause, l’ancien attaquant de Sochaux et de Villarreal, qui a quitté son club chinois, est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Son profil plait notamment à certaines écuries de Ligue 1 dont l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, selon les informations de Foot Mercato. Le média croit savoir que les Gones pourraient bondir sur Cédric Bakambu dans le cas où ils n’arriveraient pas à conclure le transfert d’Azmoun en provenance du Zénith. Quant à l’OM, le club est à la recherche d’une doublure à Milik depuis l’été dernier. Le jeune Dieng a étonné lors de la première partie de saison, mais Sampaoli le considère davantage comme un ailier pour l’instant.

Lille et Nice aussi intéressés

Deux autres clubs français ont également manifesté leur intérêt pour Bakambu mais à un degré moindre, il s’agit de Nice et de Lille. Pour l’heure, on ne sait pas où rebondira l’ex-attaquant de Villarreal mais une chose est certaine, il veut revenir en Europe. Il l’avait très clairement expliqué il y a quelques jours dans une interview accordée à Foot Mercato. « Aujourd’hui, je privilégie le challenge sportif. J’ai beaucoup voyagé, j’ai bien gagné ma vie, j’ai acquis beaucoup d’expérience. Là, je recherche un projet purement sportif, ici, en Europe. J’ai débuté en Ligue 1 avec Sochaux, mais c’était un peu compliqué parce qu’on jouait le maintien. Donc le contexte était assez particulier. Maintenant, si aujourd’hui je suis amené à revenir en Ligue 1, pourquoi pas » expliquait Cédric Bakambu. Reste maintenant à voir si l’attaquant de 30 ans rebondira dans un club huppé de Ligue 1 tel que l’OM ou l’OL dans les semaines à venir…