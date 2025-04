L'ennemi public numéro 1 de Lyon fonce en Arabie Saoudite

Il faisait partie des meilleurs gardiens du monde il y a peu, il est désormais régulièrement moqué à Manchester United pour ses erreurs. André Onana est en danger chez les Red Devils. Le Camerounais pourrait s'en aller de lui-même avec une belle offre sur la table.

Déterminé à prouver que Manchester United était supérieur à l'OL pendant la confrontation européenne, André Onana a surtout démontré sa faiblesse du moment face aux Lyonnais. Fébrile au match aller avec deux fautes de main fatales, il a encaissé quatre buts au retour. Le gardien camerounais commet trop d'erreurs depuis son arrivée chez les Red Devils. De quoi en faire la risée des supporters mancuniens et le menacer auprès de sa direction dans un futur proche. Mis récemment sur le banc contre Newcastle, il pourrait devenir définitivement remplaçant après le prochain mercato estival.

Néanmoins, Onana ne compte pas subir les choses selon les informations de Foot Mercato. En effet, c'est peut-être bien lui qui va provoquer son départ de Manchester puisqu'il a reçu une offre sérieuse venant d'Arabie Saoudite. Futur promu en Saudi Pro League, Neom SC est en discussions avancées avec le gardien pour un transfert l'été prochain. Onana est intéressé par le projet du leader de deuxième division saoudienne où n'évolue qu'un joueur connu en Europe, l'Algérien Said Benrahma passé par l'OL.

