L’avenir d’Haaland, l’aveu fracassant de Dortmund

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Les clubs candidats à la venue d'Erling Haaland peuvent se réjouir, un changement de club de la star norvégienne est de plus en plus probable.

Attaquant vedette du Borussia Dortmund, Erling Haaland est parti pour effectuer une nouvelle saison de folie. Mais le club de la Ruhr n’a pas forcément les moyens d’offrir au Norvégien une concurrence face au Bayern Munich, où une capacité à aller chercher une place en demi-finale de la Ligue des Champions par exemple. C’est pourquoi son départ en fin de saison est régulièrement évoqué, surtout qu’une clause lui permettra de partir pour moins de 100 millions d’euros. Jusqu’à présent, le club allemand avait toujours refusé d’évoquer le transfert de sa star. Mais pour la première fois, Hans-Joachim Watzke, le directeur général du BvB, a ouvert la porte à un départ.

Tout est dans la tête d’Haaland

« Bien sûr, ce sera difficile de le garder. Mais je ne dis pas que c'est complètement impossible. Nous ferons tout notre possible pour garder nos meilleurs joueurs avec nous à l'avenir. Haaland n'a pas encore pris de décision concernant son avenir si il partira cet été ou non du BVB. Je suis ni confiant ni pessimiste. La décision réside dans la tête d’Erling. Erling a dit avant la saison qu'il allait définitivement nous quitter. On verra. Mais en ce moment, il prend beaucoup de plaisir à jouer dans cette équipe », a avoué le dirigeant de Dortmund, qui n’a bien évidemment pour le moment aucun contact officiel avec un autre club pour son éventuel transfert. Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone sont souvent évoqués, tout comme le PSG si jamais Kylian Mbappé venait à filer en fin de saison.