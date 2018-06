L'ASM plutôt que l'OL, Geubbels explique son choix

Dans : Mercato, OL, Monaco.

Très discret ces derniers mois malgré sa situation tendue à Lyon, Willem Geubbels a fini par obtenir gain de cause en quittant l’OL pour rejoindre l’AS Monaco.

A l’occasion de la signature de son contrat avec le vice-champion de France, le jeune attaquant de 16 ans a expliqué pourquoi il avait décidé de rejoindre la Principauté. Les principales raisons : les bonnes habitudes de l’ASM en haut du tableau, la participation régulière à la Ligue des Champions, et le temps de jeu donné aux jeunes.

« Je suis très heureux de signer à l’AS Monaco. C’est un club historique qui dispute la Champions League et joue les premiers rôles chaque année en Ligue 1. Le projet du club est ambitieux et s’appuie sur le développement de jeunes joueurs. Je suis impatient de connaître mes nouveaux coéquipiers, d’apprendre auprès d’eux. Je suis prêt et déterminé pour aider l’équipe à faire de grandes choses », a expliqué le joueur formé à Lyon, et qui a tout de même rapporté 20 ME aux caisses de l’OL. Pas si mal à 16 ans.