L'Arabie Saoudite rêve d'un Galactique pour lancer Newcastle

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Décevant depuis son arrivée à Madrid, Eden Hazard pourrait retrouver la Premier League. L'ancien joueur de Chelsea est ciblé pour être la première star du nouveau projet à Newcastle.

Il espérait marquer le Real Madrid comme Cristiano Ronaldo ou Zinédine Zidane avant lui, mais Eden Hazard n'a pour le moment multiplié qu'une chose ce sont les critiques contre lui. Depuis son arrivée à l'été 2019 contre un chèque de 115 millions d'euros au Real, Eden Hazard est loin d'avoir concrétisé les attentes nombreuses suscitées par sa signature. Le capitaine des Diables Rouges n'a jamais trouvé la bonne carburation, la faute à des problèmes physiques liés à des blessures mais surtout à un état de forme pas vraiment optimal pour un club comme le Real Madrid. Une problématique qui n'a fait que perdurer avec le temps au point d'agacer au sein de la Maison Blanche, notamment depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti. Dans la célèbre émission de football en Espagne, El Chiringuito, le rédacteur en chef du journal espagnol Okdiario Eduardo Inda a révélé que le niveau du joueur belge crispe en interne. « J'ai déjà dit qu'Ancelotti n'aime pas Hazard et qu'il en a marre de lui. L'institution en pense de même car elle a déjà connu des joueurs comme lui, Robben ou Bale, plus souvent blessés que prêt à jouer », indique t-il.

Ancelotti n'en veut plus, Newcastle à l'affût

Inda a ajouté que le Real Madrid ne ferait peut-être pas le maximum pour retenir Hazard, quitte à le vendre prochainement. Où pourrait aller l'ancien joueur de Chelsea ? Pour le journaliste, la réponse est claire. Hazard pourrait revenir dans son ancien championnat car un club serait prêt à mettre le paquet sur lui, Newcastle. « S'il y a un club qui le veut pour démarrer son projet c'est Newcastle. Il n'est pas exclu qu'Hazard parte dès le mois de janvier à Newcastle ou ailleurs. Au Real, il n'est jamais en forme et son salaire est colossal », a précisé le journaliste d'Ok Diario. Un nom qui ferait sûrement très envie aux nouveaux propriétaires saoudiens de Newcastle. À Chelsea, Hazard a marqué la Premier League avec 85 buts inscrits en championnat, deux titres de champion en 2015 et 2017, une Cup en 2018 et une Europa League en 2019.