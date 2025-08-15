Kingsley Coman rejoint Al Nassr (off.)

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Une grande page se tourne dans la carrière de Kingsley Coman. Après 10 ans passés au Bayern Munich, l'ailier français quitte l'Allemagne et même l'Europe pour l'Arabie Saoudite. Comme attendu ces derniers jours, Coman signe à Al Nassr. Un transfert pour 30 millions d'euros environ officialisé dans la soirée par le club saoudien. Le Français signe jusqu'en 2028 et rejoint une flopée de stars avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et un autre nouveau venu Joao Felix.