Kanté est au plus mal, un club vient l'aider

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Blessé et forfait pour la prochaine coupe du monde, N'Golo Kanté vit une saison difficile avec Chelsea. Elle pourrait être sa dernière, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. D'ailleurs, on est déjà à l'affût en Espagne, notamment du côté de l'Atlético Madrid.

Fini le temps où N'Golo Kanté était un porte-bonheur pour toutes les équipes qu'il représentait, club comme sélection. Le double champion d'Angleterre, champion d'Europe 2021 et champion du monde 2018 connaît trop de blessures depuis plusieurs mois. Déjà handicapé par ces pépins physiques la saison passée, il a vu la situation empirer depuis août. Il n'a pu disputer que deux matchs avant d'être touché aux ischio-jambiers. Une blessure qu'il va trainer jusque début 2023, puisque Chelsea vient d'annoncer sa future opération, qui le privera des terrains pendant quatre mois. De quoi gâcher sa saison, laquelle pourrait bien être sa dernière avec les Blues.

L'Atlético veut devancer le Barça pour Kanté

En effet, le contrat de N'Golo Kanté à Chelsea expire en juin 2023. Pour l'heure, il n'a pas encore prolongé son bail à Londres. Une idée qu'il n'écarte pas mais les choses traînent. Kanté fait l'objet d'offres intéressantes venant de toute l'Europe alors que Chelsea n'est pas forcé de le retenir. Les blessures récurrentes du milieu français ont peut-être lassé ses nouveaux dirigeants tandis que Todd Boehly reste ambitieux au mercato. L'Américain peut aller chercher du sang neuf en lieu et place de Kanté. Un contexte qui n'a pas échappé à l'Atlético Madrid et Diego Simeone.

El Atlético de Madrid contacta con Kanté https://t.co/3kqC7IAH8o — Todofichajes.com (@TDfichajes) October 18, 2022

Selon le média espagnol Fichajes, le bouillant argentin veut réintroduire de la qualité et de l'expérience au sein de son entrejeu. N'Golo Kanté coche toutes les cases et demeure la priorité de recrutement des Colchoneros pour l'été prochain. Simeone considère clairement Kanté comme « l’un des meilleurs d’Europe à son poste », selon les informations de Fichajes. Toutefois, les Madrilènes devront se battre avec le FC Barcelone sur le dossier. Les Catalans visent Kanté depuis plusieurs mois. Au vu du profil et du CV du joueur français, les deux clubs espagnols ne devraient pas tarder à voir surgir encore plus de concurrence et ainsi alimenter l'un des gros feuilletons de l'été 2023.