Juve : Lacazette, le nouveau lieutenant français de Cristiano Ronaldo ?

Dans : Mercato.

En quête d’un attaquant pour la saison prochaine, la Juventus Turin s’intéresserait au Français d'Arsenal Alexandre Lacazette. Une offre incluant un voire plusieurs joueurs serait en préparation.

L’élimination face à l’Olympique Lyonnais en huitièmes de finale de la Ligue des Champions a confirmé la tendance aperçue en fin de championnat. Si la Juventus Turin a bien remporté un nouveau titre en Serie A, le jeu pratiqué n’était clairement pas à la hauteur. La Vieille Dame, souvent décevante ces dernières semaines, s’est surtout appuyée sur le talent de Cristiano Ronaldo ou de Paulo Dybala. C’est pourquoi, en plus de l’éviction de l’entraîneur Maurizio Sarri, le club italien recherche un troisième élément pour renforcer son secteur offensif.

Il pourrait s’agir du Français Alexandre Lacazette (29 ans) qui, selon les informations de The Athletic, plaît beaucoup à la direction turinoise. La Juve serait même prête à transmettre une offre avec de l’argent et au moins un joueur en échange parmi l’attaquant Gonzalo Higuain, l’ailier Douglas Costa et le défenseur central Cristian Romero, de retour d’un prêt en provenance du Genoa. Pas sûr que cette solution soit validée du côté d’Arsenal, et ce même si les Gunners ne retiendront pas forcément l’ancien Lyonnais.

Lacazette après Benzema pour CR7 ?

En effet, le manager Mikel Arteta aurait reçu pour consigne de réduire la masse salariale de son effectif. Une vente de Lacazette serait donc la bienvenue sachant que l’avant-centre sous contrat jusqu’en 2022, qui fait partie des plus gros salaires de l’équipe, n’a pas été sollicité pour prolonger. Peut-être l’occasion pour CR7 de s’appuyer sur un nouvel attaquant tricolore et altruiste, un profil qui lui a longtemps réussi avec Karim Benzema au Real Madrid.