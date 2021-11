Ita : Lacazette avec Giroud, big surprise au mercato ?

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Arsenal au mois de juin prochain, Alexandre Lacazette est envoyé aux quatre coins de l’Europe.

Dans le viseur des propriétaires saoudiens de Newcastle selon la presse britannique, le buteur d’Arsenal a plus récemment été envoyé à l’Olympique de Marseille à la surprise générale. Les rumeurs fusent au sujet de l’avenir d’Alexandre Lacazette, dont le futur pourrait finalement s’écrire en Série A selon les informations de Calcio Mercato. Et pour cause, le site transalpin affirme que l’AC Milan a d’ores et déjà pris contact avec l’entourage d’Alexandre Lacazette afin de tenter de trouver un accord dans l’optique d’une signature en juin prochain. Le club lombard, qui a bien conscience que Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud sont davantage sur la fin de leur carrière que sur le début, aimerait rajeunir son attaque et la possibilité de récupérer Alexandre Lacazette gratuitement fait l’unanimité au sein du board milanais.

L'AC Milan à l'assaut pour Lacazette ?

Du côté d’Arsenal, le manager Mikel Arteta n’a en revanche pas (encore) fait une croix définitive sur une prolongation d’Alexandre Lacazette qu’il estime encore possible. « Une prolongation ? Tout est possible. Je n'ai jamais eu de doutes sur son implication. Si cela avait été le cas, j'aurais sans doute suggéré une autre décision à son sujet cet été, si ça avait été un joueur qui ne trouve pas la motivation ou qui semble intéressé uniquement par son avenir financier. C'est pour cela qu'il est un joueur si important pour nous » a expliqué l’entraîneur espagnol d’Arsenal il y a quelques jours. Alexandre Lacazette semble en revanche bien décidé à découvrir autre chose après quatre années durant lesquelles il a soufflé le chaud et le très froid du côté de l’Emirates Stadium. Auteur de 68 buts en 181 matchs avec Arsenal, le natif de Lyon n’a jamais trouvé la régularité qui lui aurait permis de s’imposer comme une valeur sure de Premier League au poste d’avant-centre.