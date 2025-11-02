ICONSPORT_274856_0014

Ita : Duel milanais étonnant pour un ex-Lyonnais oublié

Mercato02 nov. , 15:30
parMehdi Lunay
L'Udinese réalise un début de saison prometteur en Serie A, se trouvant en première partie de tableau. Passé par l'OL, le défenseur Oumar Solet fait partie des hommes forts du club. De quoi pousser les deux clubs milanais à se pencher sur son cas.
Si elle n'est plus aussi forte qu'il y a 20 ans quand Luciano Spalletti était sur le banc et qu'Antonio Di Natale empilait les buts, l'Udinese reste une place forte de la Serie A. Le club du Frioul demeure attractif en témoigne la venue en prêt de Nicolo Zaniolo cet été. On peut souvent y faire de bonnes trouvailles au mercato et ce n'est pas Lens qui dira le contraire. Les Sang et Or y sont allés chercher Seko Fofana et dernièrement Florian Thauvin. C'est désormais un défenseur français qui attire l'attention des gros clubs là-bas.

Oumar Solet vers un gros transfert ?

Le joueur en question n'est autre qu'Oumar Solet. L'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais s'est refait une santé à l'Udinese où il est arrivé en janvier 2025. Il était alors sans club après la résiliation de son contrat à Salzbourg. Solet s'est rapidement adapté à la Serie A, réalisant des belles performances. De quoi pousser le Milan AC et l'Inter Milan à venir aux renseignements selon le journaliste italien Nicolo Schira.
Le Français aux origines centrafricaines serait parfaitement adapté pour le système à trois défenseurs de l'Inter. En effet, il évolue déjà dans ce dispositif tactique à l'Udinese. Il n'y a qu'une seule ombre au tableau pour un éventuel transfert. Oumar Solet fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires à Udine. Il est accusé d'agression sexuelle par une femme depuis mai dernier. Cette épée de Damoclès sur sa tête n'a pas empêché les approches des deux clubs milanais. Il n'en sera pas de même en cas de condamnation bien sûr.
O. Solet Bomawoko

FranceFrance Âge 25 Défenseur

Serie A

Matchs10
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L'OM volé à Auxerre ? Les supporters lancent la saison 2

Si tu veux, mais avant relis les règles du hors-jeu et regarde les images. Ca t'évitera de te lancer dans une nouvelle humiliation.

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

L'hôpital qui veut se moquer de la charité 😂

« L’OM s’est fait trimbaler » : Pierre Ménès est choqué

Nan mais franchement, évite de parler foot. C'est mieux, tu n'y connais visiblement rien. Emerson par exemple est dans le groupe qui a gagner la ligue des champions et la supercoupe 2021 avec Chelsea et est titulaire lors de la victoire en ligue Europa en 2019 et la conférence en 2023. Sans parler qu'il est titulaire dans la finale de championnat d'Europe avec l'Italie. C'est tout sauf au mieux un bon joueur de club. A défaut de savoir déceler les qualités d'un joueur en le regardant jouer, renseigne-toi un peu au lieu de passer pour la tanche que tu es.

L’OM contacte d'urgence un prodige marocain

A un club en bois en plus. Aucune chance. Arsenal peut-être...

OM : De Zerbi sent bien un complot anti-Marseille

Pendant qu'il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre, les supporters pensent moins au coaching léger de l'entraîneur et oui. Et Greg est encore submergé sur cet article oui j'ai vu. Ça lui apprendra.

