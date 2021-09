Ita : Du PSG au Real, on s’arrache Victor Osimhen !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable à Naples, Victor Osimhen réalise un début de saison canon en Série A avec six buts et une passe décisive en six matchs.

Recruté en provenance de Lille pour une somme comprise entre 60 et 70 millions d’euros, l’international nigérian de 22 ans commence à doucement se faire un nom en Italie. Après une saison d’adaptation, tronquée par quelques blessures, Victor Osimhen carbure enfin à plein régime à Naples. Et à en croire les informations glanées par le Corriere dello Sport, ses bonnes prestations en Série A ne passent pas inaperçues à travers l’Europe. Effectivement, le média italien affirme que « le phénomène Osimhen » est dans le viseur des plus grands clubs de la planète. Comme souvent lorsque de nombreux cadors européens sont cités, le PSG fait partie du lot. Le club de la capitale, dont le directeur sportif Leonardo est très attentif au championnat italien, suivrait avec attention Victor Osimhen.

Osimhen affole subitement le mercato

Il n’est toutefois pas le seul puisque le média affirme sans sourciller que l’ex-attaquant de Charleroi et du LOSC est également la cible de Manchester United ou encore du Real Madrid. En ce qui concerne le vice-champion d’Espagne, Victor Osimhen n’est pas une priorité mais pourrait le devenir dans le cas où Kylian Mbappé et Erling Haaland ne s’engageraient pas au Real l’été prochain. Chelsea est également cité comme un courtisan de Victor Osimhen, malgré le recrutement de Romelu Lukaku en provenance de l’Inter Milan l’été dernier. Les Blues verraient d’un bon œil la venue du Nigérian en lieu et place de Timo Werner, toujours extrêmement critiqué en Premier League. Quant à la valeur de Victor Osimhen, elle aurait tout simplement doublé en un an et demi selon le média italien, qui estime le Nigérian à près de 120 millions d’euros sur le marché des transferts. Le Paris SG est prévenu…