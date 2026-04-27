Il quitte l'AC Milan, l'OL et l'OM se battent pour lui

Deux ans après son arrivée en provenance de Monaco pour 25 millions d’euros, Youssouf Fofana pourrait quitter l’AC Milan l’été prochain. L’OM et l’OL sont très intéressés par l’international français.

Joueur important aux yeux de Massimiliano Allegri à l’AC Milan, Youssouf Fofana fait partie des grands artisans de la belle saison du club lombard, actuel troisième de Série A et en ballotage favorable pour se qualifier en Ligue des Champions. Titulaire régulier aux côtés d’Adrien Rabiot et de Luka Modric au milieu de terrain, l’ancien Monégasque pourrait néanmoins quitter Milan cet été, deux ans après son arrivée en provenance du Rocher. En cause, la volonté du club de s’en séparer à deux ans de la fin de son contrat avant que sa valeur diminue de manière importante.

Selon Tuttosport et le site spécialisé Sempremilan, l’idée du club Rossoneri est aussi de profiter de la vente de Youssouf Fofana pour financer l’arrivée d’un renfort de poids au milieu de terrain, l’international allemand Leon Goretzka étant notamment ciblé. Gentiment poussé vers la sortie, le vice-champion du monde avec l’équipe de France ne manquera pas de prétendants. Il est notamment très courtisé… en Ligue 1

A en croire les informations de la presse italienne, l’Olympique Lyonnais ainsi que l’Olympique de Marseille ont notamment manifesté leur intérêt pour le joueur formé à Strasbourg. A 27 ans, il s’imposerait comme un taulier en cas de transfert dans le Rhône ou en Provence. Sur le plan financier, son transfert sera néanmoins onéreux. Dans le cas de l’OL ou de l’OL, une qualification en Ligue des Champions semble indispensable pour se payer un tel renfort.

Y. Fofana France • Âge 27 • Milieu Serie A 2025/2026 Matchs 29 Buts 2 Passes décisives 3 Jaune 4 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coppa Italia 2025/2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A deux ans de la fin de son contrat et avec un statut de titulaire à l’AC Milan, Youssouf Fofana est valorisé à hauteur de 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un prix important pour l’OL au vu des difficultés économiques du club, mais aussi pour l’OM, qui ne fait clairement plus partie des favoris pour la qualification en Ligue des Champions après sa défaite à Lorient et son match nul contre Nice dimanche soir. Reste maintenant à voir si l’un des deux Olympiques parviendra à finaliser cet énorme coup lors du prochain mercato. Surtout, il faudra convaincre Youssouf Fofana de faire ses valises et de quitter l’AC Milan, ce qui sera probablement le plus difficile dans ce dossier.