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Il quitte l'AC Milan, l'OL et l'OM se battent pour lui

Mercato27 avr. , 15:30
parCorentin Facy
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Deux ans après son arrivée en provenance de Monaco pour 25 millions d’euros, Youssouf Fofana pourrait quitter l’AC Milan l’été prochain. L’OM et l’OL sont très intéressés par l’international français.
Joueur important aux yeux de Massimiliano Allegri à l’AC Milan, Youssouf Fofana fait partie des grands artisans de la belle saison du club lombard, actuel troisième de Série A et en ballotage favorable pour se qualifier en Ligue des Champions. Titulaire régulier aux côtés d’Adrien Rabiot et de Luka Modric au milieu de terrain, l’ancien Monégasque pourrait néanmoins quitter Milan cet été, deux ans après son arrivée en provenance du Rocher. En cause, la volonté du club de s’en séparer à deux ans de la fin de son contrat avant que sa valeur diminue de manière importante.
Selon Tuttosport et le site spécialisé Sempremilan, l’idée du club Rossoneri est aussi de profiter de la vente de Youssouf Fofana pour financer l’arrivée d’un renfort de poids au milieu de terrain, l’international allemand Leon Goretzka étant notamment ciblé. Gentiment poussé vers la sortie, le vice-champion du monde avec l’équipe de France ne manquera pas de prétendants. Il est notamment très courtisé… en Ligue 1.
A en croire les informations de la presse italienne, l’Olympique Lyonnais ainsi que l’Olympique de Marseille ont notamment manifesté leur intérêt pour le joueur formé à Strasbourg. A 27 ans, il s’imposerait comme un taulier en cas de transfert dans le Rhône ou en Provence. Sur le plan financier, son transfert sera néanmoins onéreux. Dans le cas de l’OL ou de l’OL, une qualification en Ligue des Champions semble indispensable pour se payer un tel renfort.
Y. Fofana

Y. Fofana

FranceFrance Âge 27 Milieu

Serie A

2025/2026
Matchs29
Buts2
Passes décisives3
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
A deux ans de la fin de son contrat et avec un statut de titulaire à l’AC Milan, Youssouf Fofana est valorisé à hauteur de 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Un prix important pour l’OL au vu des difficultés économiques du club, mais aussi pour l’OM, qui ne fait clairement plus partie des favoris pour la qualification en Ligue des Champions après sa défaite à Lorient et son match nul contre Nice dimanche soir. Reste maintenant à voir si l’un des deux Olympiques parviendra à finaliser cet énorme coup lors du prochain mercato. Surtout, il faudra convaincre Youssouf Fofana de faire ses valises et de quitter l’AC Milan, ce qui sera probablement le plus difficile dans ce dossier.
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Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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