Il a brillé en Ligue 1, l'Arabie Saoudite lâche 70ME

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Brillant à Strasbourg la saison dernière, Andrey Santos a fait son retour à Chelsea cet été. Le milieu brésilien pourrait ne pas s’y attarder car il suscite la convoitise d’Al-Qadsiah en Arabie Saoudite.

Champion du monde avec Chelsea cet été, Andrey Santos a fait son retour chez les Blues après son excellent prêt du côté de Strasbourg. Le milieu de terrain brésilien de 21 ans a crevé l’écran en Ligue 1 l’an passé, au point de convaincre Enzo Maresca de le conserver dans son effectif pour la saison 2025-2026. S’il ne fait pas office de titulaire à Chelsea pour le moment, Andrey Santos entre pleinement dans la rotation de l’effectif, avec déjà trois apparitions en Premier League depuis le début de la saison.

Mais les plans de l’ancien capitaine de Strasbourg pourraient changer car selon les informations du Mirror et de Fichajes, voilà que l’Arabie Saoudite suit de très près sa situation. Le média nous apprend que le club d’Al-Qadsiah propose 70 millions d’euros à Chelsea pour s’attacher les services d’Andrey Santos. Une offre colossale qui va forcément faire réfléchir l’état-major londonien, qui a ici l’opportunité de vendre à prix d’or l’un de ses remplaçants. Sur le plan financier, l’opération est idéale pour le club anglais, qui n’avait dépensé que 12 millions d’euros pour acheter Andrey Santos à Vasco de Gama en 2023.

La question est maintenant de savoir si Chelsea va retenir son joueur avec la volonté de lui offrir de plus en plus de temps de jeu pour l’installer comme un titulaire, ou si l’opportunité de le vendre aussi cher sera finalement trop belle pour être refusée. Le média ajoute que pour l’heure, aucune décision n’a été prise, ni par le joueur ni par Chelsea. Une chose est en tout cas certaine, l’offre d’Al-Qadsiah a mis le doute à toutes les parties et un temps de réflexion a été demandé aux Saoudiens avant de répondre de manière définitive. Reste maintenant à savoir quel sera le choix de Chelsea et du joueur de 21 ans, à qui un salaire démentiel a évidemment été proposé.