Humilié, Chelsea se venge sur le PSG

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone est plus proche que jamais de chiper Jules Koundé au nez et à la barbe de Chelsea. Si le club londonien ne veut pas lâcher le morceau, il réfléchit déjà à une solution de remplacement qui n'est autre que le Parisien Presnel Kimpembe.

La bataille de Séville, c'est ainsi que l'on pourrait définir la lutte féroce qui oppose les clubs prétendants à Jules Koundé lors de ce mercato estival. Le défenseur français du FC Séville est notamment convoité par le FC Barcelone et Chelsea. Si les Blues semblaient favoris surtout au vu de leurs arguments financiers, Koundé prend maintenant clairement la direction de Barcelone et il devrait s'engager avec les Blaugranas selon les dernières informations d'Espagne. Ce serait un camouflet pour les Blues qui, selon The Express, donnaient près de 65 millions d'euros pour s'offrir les services de l'international français.

Pas de Koundé, Chelsea va mettre le paquet sur Kimpembe

La frustration est grande dans les rangs londoniens mais le club a plus d'un tour dans son sac. Thomas Tuchel pourrait quand même voir débarquer un international français à Londres cet été. En effet, toujours selon The Express, on apprend que les Blues gardent l'option Presnel Kimpembe comme solution de rechange en cas d'échec confirmé pour Jules Koundé.

#ChelseaFC news and transfers LIVE: Jules Kounde deadline 'talks', Hazard theory, Kimpembe price 📲https://t.co/caONYmUPJa — Chelsea FC News (@Chelsea_FL) July 24, 2022

Thomas Tuchel connaît et apprécie le défenseur du PSG qui peut s'accommoder d'un système à trois défenseurs. En Angleterre, on estime que le transfert de Kimpembe serait plus facile à conclure que celui de Koundé. Chelsea donnerait près de 50 millions d'euros au PSG pour récupérer Kimpembe et le club parisien n'est pas opposé à une vente de son joueur. La décision de Koundé est donc attendue de pied ferme et pourrait mener à un jeu de chaises musicales européen en défense centrale.