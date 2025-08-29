Hold-up de Chelsea pour cette cible de l'OL

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Annoncé sur les tablettes de l'OL depuis plusieurs semaines, Facundo Buonanotte était bloqué en Angleterre par Brighton. Les Seagulls veulent un prêt de leur joueur en Premier League pour le familiariser avec le championnat. Dans ce contexte, Leeds tenait la route pour accueillir le prodige argentin. Cependant, Chelsea a retourné la situation dans les dernières heures comme le confirme le journaliste Fabrizio Romano. Buonanotte est proche de rejoindre les Blues pour la saison à venir.

🚨🔵 BREAKING: Facundo Buonanotte to Chelsea, here we go! Deal in place with loan move and there’s no buy option clause included.



❗️ Understand Chelsea will have chance to match future bids and get Buonanotte if they can agree with Brighton.



Exclusive story, confirmed. 🇦🇷 pic.twitter.com/0XlyzP4QKO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

« Facundo Buonanotte à Chelsea, c'est bien parti ! Accord conclu avec un prêt et aucune option d'achat n'est incluse. Chelsea aura la possibilité de s'aligner pour obtenir définitivement Buonanotte (l’été prochain) s'ils parviennent à un accord avec Brighton », a écrit Romano. L'avenir de Buonanotte pourrait donc s'écrire à Chelsea voire à Strasbourg, club partenaire des Blues.