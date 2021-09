Hatem Ben Arfa, le club de ses rêves se présente

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Proche de Roumanie ou de Chine, Hatem Ben Arfa pourrait signer dans son nouveau club avant la fin de la semaine. L’ES Tunis tient la corde.

Il est l’oubli de ce mercato 2021 qui a pourtant vu des rebondissements dans tous les sens. Mais Hatem Ben Arfa n’a pas trouvé de nouveau club, et il n’a même pas été annoncé en discussions avec quelques formations de France ou de l’étranger. Le natif de Clamart se dirige doucement vers la fin de sa carrière, après une saison bien décevante du côté de Bordeaux. A 34 ans, l’ancien meneur de jeu du PSG, de l’OL et de l’OM notamment fait pourtant son retour dans l’actualité. Pour l’un des derniers paris de sa carrière, Hatem Ben Arfa se dirige vers la Tunisie. Selon Foot Mercato, l’Espérance Sportive de Tunis, un club qui lui est cher dans le pays d’origine de ses parents, négocie avec lui depuis quelques temps déjà. Les choses ont bien avancé récemment, et une réponse de l’international français est attendue avant la fin de la semaine. Récemment, Ben Arfa avait été annoncé dans l’Est de l’Europe, mais une expérience en Afrique du Nord le tenterait beaucoup plus. Un contrat de deux ans est à l’étude, alors que le club de Tunis fait de gros efforts pour le convaincre de le signer, y compris sur le plan financier.

Des gros salaires refusés

Des sources en Tunisie affirment que Ben Arfa vient de refuser de grosses offres de Chine et de Roumanie récemment, après avoir eu quelques contacts en Italie et en Espagne. L’idée de relever un défi très cher à ses yeux prendrait le pas, même si l’Espérance Sportive de Tunis se veut prudente, tant la rumeur d’une signature de Ben Arfa a été entretenue ces dernières années sans jamais déboucher sur du concret. Mais cela semble être le moment où jamais pour le club tunisien de réaliser ce gros coup.