Harry Kane, sa solution radicale pour enfin gagner des titres

Malgré le départ de Robert Lewandowski cet été, le Bayern Munich reste l'une des meilleures équipes d'Europe. Le club de la Bavière prévoit d'ores et déjà de frapper fort lors du prochain mercato estival.

Robert Lewandowski parti, Sadio Mané a pris sa place. Si le Sénégalais n'est pas un pur numéro 9 de formation, le Bayern Munich a toutefois réussi à pallier le départ du Polonais. Mais son absence se fait toutefois ressentir. Les Bavarois sont cinquièmes de Bundesliga, à 5 points du leader invaincu, l'Union Berlin et peinent à afficher leur ambition. Forcément, lorsqu'une équipe perd un joueur qui a marqué 150 buts sur les trois dernières saisons, cela se ressent dans les résultats, même si Sadio Mané est arrivé. Le club 10 fois champion d'Allemagne consécutif aimerait recruter un nouvel attaquant de pointe. Un joueur capable de se rapprocher du rendement de Lewandowski. Avec le départ d'Erling Haaland à Manchester City, la prolongation de Mbappé au PSG et la forme étincelante de Karin Benzema au Real Madrid, il ne reste qu'un joueur qui correspond parfaitement aux critères du Bayern Munich.

Le Bayern fonce sur Harry Kane

Selon les informations du magazine Kicker, le FC Hollywood va revenir à la charge concernant Harry Kane. Après avoir échoué à recruter le buteur de Tottenham cet été, le sextuple vainqueur de la Ligue des Champions ne baisse pas les bras et fait de l'Anglais une priorité. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club londonien, Kane se pose des questions sur la suite de sa carrière. Le joueur de 29 ans est proche de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Spurs et de la sélection anglaise, mais n'a pas remporté le moindre titre dans sa carrière. Au Bayern, vu l'hégémonie du club munichois en Allemagne, Kane remplirait plus facilement son armoire à trophées. Si Tottenham souhaite prolonger son attaquant star, le Bayern a des arguments pour convaincre le natif de Walthamstow de vivre une nouvelle expérience.