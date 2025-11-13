Harry Kane au Barça ? Vers le transfert du siècle

A Barcelone, la fin se rapproche pour Robert Lewandowski. L'attaquant de 37 ans est moins efficace et surtout plus fragile physiquement. Le Barça travaille déjà à son futur remplacement et cible son successeur au Bayern Munich.

En 2025, une grosse écurie européenne doit posséder une machine à marquer. Le Bayern Munich a Kane (23 buts toutes compétitions confondues), le Real Madrid a Mbappé (18 buts ttc) et Manchester City détient Haaland (19 buts ttc). Barcelone ne peut pas en dire autant. Attaquant réputé depuis plus d'une décennie, Robert Lewandowski n'a plus des statistiques à la hauteur de sa réputation. Le Polonais n'a inscrit que 7 buts en Liga en tout. Un total décevant du à quelques soucis musculaires. L'heure est arrivée de le remplacer au Barça d'autant que son contrat expire en juin prochain.

Barcelone veut piquer Kane, ça fera 64,5 ME

Les dirigeants catalans l'ont compris et ciblent déjà leur future recrue de l'été 2026 selon The Guardian. Les Blaugrana veulent frapper fort en convoitant le buteur le plus prolifique d'Europe Harry Kane. Pour réaliser le coup parfait, Barcelone entend payer la clause libératoire du joueur anglais. Elle a été fixée à 64,5 millions d'euros par le Bayern en 2023. Restera ensuite à convaincre l'ancien buteur de Tottenham, sous contrat jusqu'en 2027.

Cette tâche ne sera pas aisée car Kane s'éclate totalement avec les Bavarois. Un plaisir immense pour lui au point d'envisager prolonger son bail avec le Rekordmeister. De quoi compliquer la tâche des Barcelonais qui ne pourront pas lui promettre un salaire XXL à cause de leurs problèmes financiers. Le directeur sportif Deco a du pain sur la planche pour rééditer l'exploit de 2022. A l'époque, Barcelone avait récupéré Robert Lewandowski à Munich pour 45 millions d'euros seulement. Une somme dérisoire alors que le Polonais restait sur une saison à 50 buts toutes compétitions confondues avec le champion d'Allemagne.