Haaland vire Vinicius, c'est le projet du Real Madrid

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le mercato 2025 a permis au Real Madrid de se renforcer, surtout sur le plan défensif. Aucune grande star n'a succédé à Kylian Mbappé dans le sens des arrivées. Cependant, en 2026, il leur faudra absolument Erling Haaland même si un emblème du club doit partir.

Après une saison 2024-2025 très décevante, le Real Madrid a abordé l'été sur la pointe des pieds. La formation confiée à Xabi Alonso est en reconstruction. Cela s'est traduit par un mercato plus pragmatique que clinquant. Les Merengue se sont surtout occupés du secteur défensif avec les venues de Dean Huijsen en charnière centrale, de Trent Alexander-Arnold et d'Alvaro Carreras aux postes de latéraux. Néanmoins, pour 2026, Florentino Perez veut offrir un nouveau grand nom du football à ses supporters et non des moindres : Erling Haaland.

Vinicius devra faire la place pour Haaland

Cela fait plusieurs années que le club espagnol rêve d'enrôler le cyborg norvégien pour empiler les buts. Selon le site Defensa Central, le Real passera à l'offensive l'été prochain. C'est obligatoire puisque le Barça se positionne aussi sur Haaland. Pour finaliser le recrutement de l'attaquant de Manchester City, la Maison Blanche n'aura d'autre choix que de sacrifier l'une de ses stars offensives. La victime désignée s'appelle Vinicius Junior.

Erling #Haaland's passionate club to join in the La Liga would be #RealMadrid and would see Vinicius Jnr depart from the club.

(Source: @TEAMtalk)

https://t.co/smlSg34dpz — ChelsHub (@chelshubMedia) September 5, 2025

L'ailier brésilien est en perte de vitesse depuis plusieurs mois. Cependant, il conserve une belle cote sur le marché européen et même mondial. Ainsi, le Real compte sur les Saoudiens d'Al-Hilal pour réaliser une belle vente et ainsi débloquer les fonds manquants pour le transfert d'Haaland. Si le plan des Madrilènes fonctionne, leur nouvelle attaque bénéficierait de l'apport du Norvégien dans l'axe et replacerait Kylian Mbappé sur le côté gauche. De quoi solutionner plusieurs problèmes tactiques pour Xabi Alonso et associer les deux meilleurs buteurs de la nouvelle génération.