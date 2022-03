Haaland ou Benzema, le Real Madrid doit faire un choix !

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Nous sommes en mars et l'avenir d'Erling Haaland reste toujours aussi flou. Le Norvégien quittera probablement Dortmund mais pour aller où ? Le Real Madrid est un prétendant solide mais le triplé de Benzema face au PSG pourrait faire tomber à l'eau les plans madrilènes.

Dans ce contexte d'élections présidentielles en France, Erling Haaland est lui aussi amené à devoir se prononcer sur le candidat de son choix. Les programmes sont diversifiés et s'étalent sur tout le continent européen : Allemagne, Espagne, Angleterre, France. Les critères économiques auront une importance à ses yeux tout comme le projet sur cinq ans, durée pour laquelle le Norvégien veut signer son futur contrat. Une chose semble sûre, il a pris le parti de quitter le Borussia Dortmund. Le jeune buteur de 21 ans vise plus haut, plus ambitieux pour favoriser la croissance de son talent et accumuler un palmarès plus fourni.

Ça coince au Real pour Haaland à cause de Benzema

Les négociations vont s'accélérer dans les prochaines semaines puisque son agent Mino Raiola revient sur pied après des ennuis de santé. Haaland doit d'abord clarifier sa situation à Dortmund et probablement annoncer son départ avant de négocier avec les autres clubs. Selon le journal espagnol AS, il n'est pas insensible à l'intérêt du Real Madrid mais le match de mercredi dernier face au PSG a jeté un froid sur ce transfert.

Man City ‘AGREE £100m Erling Haaland transfer’ as strike sensation choses Etihad over Real Madrid and Barcelona https://t.co/Oo9bOSFng6 — The Sun - Man City (@SunManCity) March 12, 2022

En cause, le triplé de Karim Benzema face au PSG qui modifierait les intentions du Real à l'égard du Norvégien. Dans l'entourage du jeune joueur, on a peur de voir Erling Haaland devoir batailler avec Benzema pour le poste d'attaquant, sachant que Kylian Mbappé risque de venir et qu'il y a déjà Vinicius. Un embouteillage qui profiterait à Manchester City. Le club mancunien est, selon la presse anglaise, bien avancé sur le dossier voire proche d'un accord selon le Daily Mail. Reste à se pencher sur le volet économique puisque Haaland coûterait près de 350 millions d'euros en terme de salaire, de transfert et de commissions. Une somme qui réclame un budget conséquent mais qui n'effrayera pas City. Pep Guardiola peut être confiant sur la possibilité d'entraîner Erling Haaland la saison prochaine.