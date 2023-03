Haaland au Real, la date et le prix du transfert dévoilés !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison à couper le souffle avec Manchester City, Erling Haaland fait rêver les dirigeants du Real Madrid.

Désireux de renforcer son attaque dans les années à venir, le Real Madrid surveille de front les situations de deux stars du ballon rond : Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (City). Florentino Pérez est fan des deux attaquants et se tient prêt à dégainer les offres qui feront céder le Paris Saint-Germain et Manchester City. A court terme, le Norvégien est peut-être le joueur le plus abordable pour le Real Madrid, qui sait qu’il est très difficile -voire impossible- de négocier avec le Qatar pour Kylian Mbappé. C’est ainsi que selon les informations du journal AS, le club madrilène a un plan bien ficelé pour attirer Erling Haaland. L’idée n’est pas de recruter le buteur de Manchester City l’été prochain mais d’attendre l’été 2024 pour recruter l’international norvégien afin que ce dernier prenne la succession de Karim Benzema à la pointe de l’attaque du Real Madrid.

Le Real Madrid rêve d'un ticket Haaland - Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Sauf revirement de situation, Karim Benzema doit prolonger jusqu’en 2024 avec le Real Madrid. Par conséquent, le timing ne serait pas vraiment bon pour une arrivée d’Erling Haaland dès cet été. Le Real Madrid a de toute façon conscience que Manchester City ne lâchera pas son buteur après une seule année passée au club, raison pour laquelle le Real souhaite foncer sur Haaland en 2024. Ce timing correspond également à l’entrée en vigueur d’une clause libératoire permettant à Haaland de quitter Manchester City à partir de juin 2024. La clause permettrait au Real Madrid d’être en position de force… à condition de la payer, et cela va nécessiter un énorme effort de la part de Florentino Pérez puisque le journal AS croit savoir que cette clause se situe entre 220 et 240 millions d’euros. En attendant un potentiel transfert de Kylian Mbappé, Erling Haaland pourrait ainsi devenir le joueur le plus cher de l’histoire du football devant Neymar et son transfert au PSG en 2017. Plutôt prudent ces dernières années en période de mercato, le Real Madrid est prêt à toutes les folies car le média espagnol affirme qu’une arrivée de Haaland au Real ne mettrait pas fin au dossier Kylian Mbappé. Ceci dans la mesure où le rêve absolu de Florentino Pérez est de former un trio offensif composé de Haaland, Vinicius et Mbappé d’ici deux à trois ans. L’Europe peut déjà trembler.