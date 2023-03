Gundogan s'en va, Guardiola veut Rabiot à City !

Un départ d'Ilkay Gundogan se précise à Manchester City alors que l'Allemand, en fin de contrat en juin, n'a toujours pas prolongé. Pour le remplacer, Pep Guardiola surveille attentivement Adrien Rabiot.

Gros coup dur à Manchester City où Pep Guardiola pourrait perdre l'un de ses chouchous. L'Espagnol apprécie beaucoup Ilkay Gundogan, pièce maîtresse de son entrejeu depuis de nombreuses années. Néanmoins, l'Allemand risque d'aller voir ailleurs cet été. En fin de contrat en juin prochain, il n'a pas encore trouvé d'accord avec le club mancunien pour une prolongation. Après sept années passées à Manchester, il est peut-être temps pour lui de changer d'air et de découvrir un autre championnat. Pourquoi pas la Liga puisque le FC Barcelone se montre très insistant envers lui et que cet intérêt semble réciproque chez Gundogan.

Un scénario qui obligerait Pep Guardiola à trouver un nouveau milieu de terrain de toute urgence, pendant le prochain mercato estival. Un nom a déjà été coché par les Citizens, le Français de la Juventus Turin Adrien Rabiot. L'ancien joueur du PSG, bientôt âgé de 28 ans, représente un bon coup sur le plan sportif comme contractuellement.

