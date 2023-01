Guerre en Ukraine : Le transfert de Mudryk alimentera l'armée

L'énorme transfert de Mykhaïlo Mudryk a rapporté 100 millions d'euros au Shakhtar Donetsk. Le club ukrainien a fait savoir qu'une partie de cet argent irait à l'effort de guerre.

Londres a été le témoin d’une scène comme seul le marché des transferts peut en fabriquer. Ce dimanche, Mykhaïlo Mudryk a signé pour Chelsea et a été immédiatement présenté devant le public de Stamford Bridge avant la courte victoire face à Crystal Palace (1-0), en Premier League. L’épilogue assez fou d’un feuilleton à rebondissement puisque Arsenal tenait depuis des semaines le bon bout dans ce transfert, alors que le joueur ukrainien rêvait tout haut de porter les couleurs des Gunners. Son « club de coeur » qui fait donc chou blanc, puisque Chelsea a raflé la mise pour un montant colossal, doublant le salaire du joueur et alignant 100 millions d’euros sur la table pour convaincre le Shakhtar Donetsk de lui vendre sa pépite de 22 ans.

Rinat Akhmetov allocated $25 million to help Ukrainian warriors and defenders, as well as their families.



The #Shakhtar president’s statement regarding the transfer of Mykhailo #Mudryk and launch of the Heart of Azovstal project ⬇️https://t.co/H9Cml1bBRx