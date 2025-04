Guardiola mise 100 ME sur un favori au Ballon d'Or

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Raillé lors de ses premiers mois à Barcelone, Raphinha a passé un cap cette saison sous les couleurs catalanes. Le Brésilien a été décisif dans la plupart des grands matchs, notamment en Ligue des champions. De quoi séduire Pep Guardiola.

Avec un attaquant de la trempe de Robert Lewandowski et un jeune talent comme Lamine Yamal à ses côtés, difficile pour beaucoup de joueurs de se distinguer. C'est pourtant l'exploit réalisé cette saison par Raphinha au FC Barcelone. Deuxième meilleur buteur de la Ligue des champions avec 12 buts, dont un triplé contre le Bayern, le Brésilien a marqué trois buts en deux matchs contre le Real Madrid cette saison. Outre sa finition, l'ancien rennais effraie les défenses adverses par sa vitesse et sa percussion. Chouchou des supporters du Barça, il l'est également des observateurs mondiaux qui le mettent dans les candidats crédibles au Ballon d'Or cette année.

Guardiola craque pour Raphinha

Raphinha fait aussi des envieux parmi les clubs étrangers. Le voici désormais convoité au prochain mercato estival et pas par n'importe qui. Selon Catalunya Diari, Pep Guardiola le veut absolument à Manchester City la saison prochaine. Le Brésilien est un profil idéal pour redynamiser l'attaque mancunienne, notamment sur les ailes.

Raphinha on the left. 🇧🇷

Lamine on the right. 🇪🇸



What a duo on the Barça wings... 💙❤️ pic.twitter.com/8NVBEZL6l2 — LALIGA English (@LaLigaEN) April 18, 2025

Pour faire plier le FC Barcelone, Pep Guardiola entend proposer 100 millions d'euros pour un transfert. Un prix très important conditionné par le fait que les Blaugranas refusent toute vente de leur ailier. De plus, Raphinha se sent bien en Catalogne et n'envisage pas de partir à court terme. Le manager espagnol espère que les problèmes financiers de son ancien club seront suffisamment importants pour sacrifier Raphinha, un joueur dont la valeur marchande est moins importante qu'un Lamine Yamal ou un Pedri par exemple.