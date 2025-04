Guirassy va faire oublier Lewandowski au Barça

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur de 28 buts cette saison dont 13 en Ligue des Champions, Serhou Guirassy va crouler sous les offres au mercato. Le FC Barcelone pourrait se manifester pour faire venir l’attaquant du Borussia Dortmund.

Un an seulement après son arrivée au Borussia Dortmund en provenance de Stuttgart, Serhou Guirassy pourrait de nouveau changer d’air. Il faut dire que l’ancien attaquant du Stade Rennais a encore affolé les compteurs cette saison avec 28 buts inscrits toutes compétitions confondues. Ce sont surtout les 13 buts inscrits par le Guinéen en Ligue des Champions qui font parler, et qui attirent les plus grands clubs européens. A 29 ans, le natif d’Arles pourrait signer cet été dans un club d’une dimension encore supérieure au Borussia Dortmund, ce que personne n’aurait imaginé lorsqu’il défendait les couleurs de Rennes ou d’Angers. Le site FC Barcelona Noticias l’affirme, le club blaugrana surveille ce dossier de près alors que Robert Lewandowski sera en fin de contrat en juin 2026.

Barcelone très intéressé par Guirassy ?

stolz auf das Team. See you soon! thanks for the huge support #Alhamdulillah pic.twitter.com/SEYfgxZSIo — Serhou Guirassy (@Guirassy_19) April 16, 2025

Le média explique que si le Borussia Dortmund accepte d’être raisonnable avec un potentiel transfert aux alentours de 30 millions d’euros, alors l’actuel leader de la Liga va se positionner concrètement pour faire venir Serhou Guirassy. L’idée serait de le recruter dès cet été afin de l’acclimater tranquillement au club sans en faire un titulaire indiscutable, avant d’en faire le successeur assumé de Robert Lewandowski lorsque le Polonais quittera le club en juin 2026. Le média ajoute que des profils plus clinquants comme Victor Osimhen et Viktor Gyokeres sont également surveillés. Mais le buteur de Naples et celui du Sporting Portugal seront bien plus onéreux sur le marché des transferts. En ce sens, la piste Serhou Guirassy a toutes les chances de devenir de plus en plus sérieuse au fil de l’été. De son côté, nul doute que le Guinéen sera chaud à l’idée de rejoindre l’équipe d’Hansi Flick, un an seulement après son arrivée au BVB.