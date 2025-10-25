ICONSPORT_273991_0238

Foden et Vinicius, c'est la descente aux enfers !

Mercato25 oct. , 14:00
parMehdi Lunay
0
La saison 2024-2025 a rebattu les cartes dans la hiérarchie mondiale. Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG a vu la cote de ses joueurs exploser. Vinicius aimerait en dire autant. Le deuxième du Ballon d'Or 2024 voit son prix chuter.
Tout va très vite en football et l'année 2025 ne pouvait pas mieux le prouver. Raillé par de nombreux supporters, le Paris Saint-Germain est devenu une référence en terme de jeu et de palmarès. Ex-espoir déchu, son métronome Ousmane Dembélé est désormais le meilleur joueur de la planète. Un scénario inconcevable il y a un an seulement. A cette époque, le Ballon d'Or se jouait entre le Mancunien Rodri et le Madrilène Vinicius. Deuxième du classement finalement, le Brésilien s'estimait lésé et donnait rendez-vous pour une revanche future.

Foden et Vinicius, stars déchues en 2025

Elle n'aura pas eu lieu en 2025. Vinicius a été extrêmement décevant, avec le Real Madrid comme avec la Seleçao. Moins décisif et influent, l'ailier brésilien montre un comportement de plus en plus limite entre nonchalance et provocations incessantes. Preuve de ses difficultés actuelles sur le plan sportif, sa cote au mercato a plongé. Le site référence en la matière Transfermarkt a livré le classement des joueurs ayant vu leur valeur marchande baisser le plus.
Vinicius figure en deuxième position. Son prix supposé a diminué de 50 millions d'euros, passant de 200 à 150 millions d'euros. Seul un homme a fait pire en Europe avec Phil Foden. L'ailier de poche anglais a perdu 60 millions d'euros en 2025. Sa valeur marchande est passée de 140 à 80 millions d'euros. Comme le Brésilien du Real, Foden paye la mauvaise saison de son club puisque Manchester City n'a gagné aucun trophée. Le podium est complété par le blessé de longue date Gavi (-40 ME). Ironie de l'histoire, le rival de Vinicius au Ballon d'Or Rodri est quatrième. Le milieu espagnol a perdu 40 millions d'euros avec sa rupture des ligaments croisés du genou.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_265108_0003
OM

OM : Une pépite marocaine à Marseille, c'est confirmé

psg coup dur pour senny mayulu iconsport 242950 0573 384220
PSG

Le PSG veut chiper le frère de Mayulu à l’OL

ICONSPORT_274852_0004
Ligue 1

Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)

ICONSPORT_272025_0043
Liga

Liga : Ounahi marque un but sublime 100% Ligue 1 (vidéo)

Fil Info

17:00
OM : Une pépite marocaine à Marseille, c'est confirmé
16:30
Le PSG veut chiper le frère de Mayulu à l’OL
16:10
Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)
16:06
Liga : Ounahi marque un but sublime 100% Ligue 1 (vidéo)
16:00
Après le PSG et le Barça, le Real a un nouvel ennemi
15:58
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée
15:30
OL : Mission impossible à Lyon, Strasbourg est prévenu
15:00
PSG : Luis Enrique refusera Haaland et l'assume
14:30
Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

Derniers commentaires

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

27M Mitroglou ? Tu crois que c est Nasser notre président ou quoi ? 32M Vitinha ? Tu as aucun chiffre de bon et bientôt tu vas nous dire que les Jese, Krycho, Draxler, Gueye, Kolo etc etc sont venu gratuit RIRES

OM : De Zerbi dévoile son groupe contre Lens

PSG 1970 ? 🤣

Brest-PSG : Les compos (17h sur BeInSports1)

Bon match ! Allez Paris !

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Avec le Qatar comme propriétaire, tu es sérieux de dire ca ma petite Kenny RIRES

L’OM veut s’offrir un talent algérien à 20 ME

Ce n'est pas le peine de nier la censure de "sacré Cœur" mon grand. Ni sa Christianophobie. Au nom de la laïcité "made in Marseille" Pire qu'hidalgo. Très très fort ce gaucho.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading