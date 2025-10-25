Foden et Vinicius, c'est la descente aux enfers !

La saison 2024-2025 a rebattu les cartes dans la hiérarchie mondiale. Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG a vu la cote de ses joueurs exploser. Vinicius aimerait en dire autant. Le deuxième du Ballon d'Or 2024 voit son prix chuter.

Tout va très vite en football et l'année 2025 ne pouvait pas mieux le prouver. Raillé par de nombreux supporters, le Paris Saint-Germain est devenu une référence en terme de jeu et de palmarès. Ex-espoir déchu, son métronome Ousmane Dembélé est désormais le meilleur joueur de la planète. Un scénario inconcevable il y a un an seulement. A cette époque, le Ballon d'Or se jouait entre le Mancunien Rodri et le Madrilène Vinicius. Deuxième du classement finalement, le Brésilien s'estimait lésé et donnait rendez-vous pour une revanche future.

Foden et Vinicius, stars déchues en 2025

Elle n'aura pas eu lieu en 2025. Vinicius a été extrêmement décevant, avec le Real Madrid comme avec la Seleçao. Moins décisif et influent, l'ailier brésilien montre un comportement de plus en plus limite entre nonchalance et provocations incessantes. Preuve de ses difficultés actuelles sur le plan sportif, sa cote au mercato a plongé. Le site référence en la matière Transfermarkt a livré le classement des joueurs ayant vu leur valeur marchande baisser le plus.

Vinicius figure en deuxième position. Son prix supposé a diminué de 50 millions d'euros, passant de 200 à 150 millions d'euros. Seul un homme a fait pire en Europe avec Phil Foden. L'ailier de poche anglais a perdu 60 millions d'euros en 2025. Sa valeur marchande est passée de 140 à 80 millions d'euros. Comme le Brésilien du Real, Foden paye la mauvaise saison de son club puisque Manchester City n'a gagné aucun trophée. Le podium est complété par le blessé de longue date Gavi (-40 ME). Ironie de l'histoire, le rival de Vinicius au Ballon d'Or Rodri est quatrième. Le milieu espagnol a perdu 40 millions d'euros avec sa rupture des ligaments croisés du genou.