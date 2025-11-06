Florian Wirtz au Real Madrid, l'énorme pari du mercato

Deuxième transfert le plus onéreux de l'été, Florian Wirtz tarde à prendre son envol à Liverpool. Les Anglais n'hésitent déjà pas à le qualifier de flop. Une analyse qui n'est pas partagée par Xabi Alonso, désireux de vite remettre la main sur son ancien protégé.

Un énorme prix peut parfois verrouiller les jambes des joueurs les plus doués. Intenable au Bayer Leverkusen et en équipe d'Allemagne, Florian Wirtz n'a pas encore trouvé son rythme de croisière à Liverpool. Le meneur de jeu allemand a rejoint les Reds contre 125 millions d'euros au dernier mercato. Mais, le prodige est encore trop neutre en Premier League où ses statistiques sont au point mort (aucun but et aucune passe décisive). Son adaptation difficile gêne les observateurs quand Rayan Cherki brille à Manchester City au même moment.

Xabi Alonso veut Wirtz au Real

Souvent comparés, les deux hommes évoluent dans le même registre mais le Français a coûté trois fois moins cher en indemnité de transfert. Wirtz doit donc proposer beaucoup plus. Son entraîneur Arne Slot le pense déjà, n'ayant pas hésité à le mettre sur le banc à plusieurs reprises. Une bonne nouvelle pour Xabi Alonso. L'entraîneur du Real Madrid aimerait que l'aventure tourne court pour le milieu allemand à Liverpool. Il pourrait alors le récupérer rapidement dans son effectif.

Selon le site espagnol Defensa Central, le technicien basque a demandé à Florentino Perez de mettre la main sur Florian Wirtz au mercato. Alonso est convaincu du talent immense d'un meneur de jeu qu'il a dirigé deux saisons et demi au Bayer Leverkusen. Selon lui, l'Allemand est le chaînon manquant dans le milieu de terrain du Real Madrid. Toutefois, conclure son transfert sera quasiment impossible. Liverpool le détient jusqu'en 2030 et ne le cédera pas pour moins de 125 millions d'euros. Une somme énorme que les Merengue ne lâchent plus depuis plusieurs années.