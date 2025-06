Everton s'offre un ancien de l'OL pour 0 euro

Cinq ans après son départ de l'Olympique Lyonnais, Kenny Tete a encore la cote en Angleterre. Le latéral néerlandais de 29 ans s'apprête à démarrer une nouvelle aventure à Everton.

Kenny Tete représentait une belle opportunité au mercato et c'est finalement Everton qui a raflé la mise. Le latéral droit néerlandais arrive en fin de contrat à Fulham où il n'a pas prolongé malgré son statut de cadre dans le club londonien. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Toffees vont le récupérer gratuitement. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a trouvé un accord verbal avec le club basé à Liverpool. Il va signer un contrat de trois ans avec le récent 13e de Premier League. A 29 ans, c'est le début d'une nouvelle aventure après 5 ans passés à Londres. Tete pourra notamment fouler la pelouse du nouveau stade d'Everton. Il s'agira de son quatrième club en carrière après l'Ajax Amsterdam, l'OL (2017-2020) et Fulham.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Everton have reached verbal agreement to sign Kenny Tete as free agent, three year deal in place.



Contract until June 2028 and formal steps to follow next week.



Here we go, soon. ✅ pic.twitter.com/oqPGK0r346