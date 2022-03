Et maintenant Riyad Mahrez, Barcelone en feu !

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Intéressé par Kylian Mbappé, le FC Barcelone a également manifesté son intérêt pour l’attaquant algérien de Manchester City, Riyad Mahrez.

Le FC Barcelone a retrouvé des couleurs sportivement avec la nomination de Xavi, qui a redonné vie à une équipe totalement amorphe en début de saison. Cela semble donner des ailes aux dirigeants barcelonais sur le marché des transferts puisque selon les informations de L’Equipe, le club catalan rêve de s’offrir Kylian Mbappé, lequel est la grande priorité du Real Madrid depuis plusieurs mois. Joan Laporta a néanmoins conscience qu’il sera difficile d’enrôler l’attaquant du PSG, raison pour laquelle il étudie d’autres pistes en parallèle. On le sait, Erling Haaland est ciblé de longue date par le Barça mais à en croire les informations de Foot Mercato, le FC Barcelone est également intéressé par le profil de Riyad Mahrez, l’attaquant algérien de Manchester City.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec 22 buts et 7 passes décisives sous les couleurs de Manchester City, Riyad Mahrez se pose des questions sur son avenir. Et pour cause, l’ancien attaquant de Leicester s’interroge sur la volonté de Manchester City de lui offrir un nouveau contrat et par conséquent, du haut de ses 31 ans, Riyad Mahrez regarde ce qu'il peut advenir de la suite de sa carrière. Par ailleurs, il serait emballé à l’idée de découvrir le championnat d’Espagne, lequel correspond forcément à son profil de jeu très technique. Au FC Barcelone, Xavi en ferait un titulaire indiscutable et c’est d’ailleurs le coach barcelonais en personne qui a demandé à sa direction de se pencher sur le dossier. Après avoir recruté Eric Garcia et Ferran Torres, le club catalan pourrait donc enrôler un troisième joueur de Manchester City, où l’entraîneur Pep Guardiola leur a imprégné une culture très proche de celle de Xavi à Barcelone. Reste maintenant à voir si le Barça, qui multiplie les pistes de prestige au mercato, aura les moyens de ses ambitions cet été sur le marché des transferts…