Esp : Sterling pour oublier Mbappé, le Real Madrid se lance

Après avoir essuyé le refus de Kylian Mbappé, le Real Madrid tente de se retourner avec l’ambition malgré tout de se renforcer lors du mercato.

Le Real Madrid était prêt à l’accueillir, il a finalement pris la décision de prolonger de trois ans son contrat au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé ne rejoindra pas les Merengue lors du mercato estival, un coup très rude pour la direction madrilène. Florentino Pérez et Carlo Ancelotti doivent se retourner au plus vite, car le besoin de renforcer le Real Madrid reste intact après le refus de Kylian Mbappé. Comme indiqué par ailleurs, le champion d’Espagne en titre songe à Kane, Lewandowski ou encore Joao Felix pour compenser le transfert avorté de Kylian Mbappé. Mais à en croire les informations relayées par le Daily Star, le Real Madrid a également les yeux rivés vers la Premier League et pourrait foncer sur Raheem Sterling, associé de manière régulière au Real ces dernières années.

Sterling estimé à 60 ME par Manchester City

En fin de contrat avec Manchester City à la fin de la saison prochaine, l’international anglais a fait les beaux jours du champion d’Angleterre en titre ces dernières années. Néanmoins, Raheem Sterling n’était plus un titulaire de Pep Guardiola cette saison. Au vu de la saison écoulée et de la situation contractuelle de Raheem Sterling, l’entraîneur de Manchester City ne s’opposera pas à son départ cet été. En revanche, hors de question pour la direction des Sky Blues de brader l'ex-attaquant de Liverpool, dont le transfert devra au moins atteindre les 60 millions d’euros pour convaincre Manchester City. Le Real Madrid est donc prévenu, afin d’oublier le fiasco Kylian Mbappé, il faudra mettre la main à la poche. Reste maintenant à voir si les dirigeants madrilènes seront enclins à lâcher une telle somme pour Raheem Sterling, un ailier virevoltant et susceptible de renforcer les rangs du Real Madrid mais qui n’a tout de même rien à voir avec Kylian Mbappé.